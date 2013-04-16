سوریه بر توطئه ها فائق می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، پاک اوی چون وزیر امور خارجه کره شمالی در دیدار با مسئولان سفارت سوریه در این کشور بر حمایت از سوریه در مقابل توطئه های آمریکا و مزدورانش تاکید کرد.

وی افزود: ما مطمئن هستیم که این توطئه ها هر اندازه که بزرگ هم باشد، با شکست روبرو خواهد شد، زیرا ملت سوریه در پشت سر رهبران خود قرار دارند.

وزیر امور خارجه کره شمالی ضمن تاکید بر حمایت پیونگ یانگ از سوریه با اشاره به وضعیت شبه جزیره کره بیان کرد: فشارها، تحریمها و تهدید به جنگ آمریکا و کره جنوبی و سیاستهای خصمانه آمریکا عامل بحران در شبه جزیره کره است و پاسخ کره شمالی کوبنده خواهد بود.