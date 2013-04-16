حدادعادل: آوینی در راه هنر حقانی جان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی و ویژه برنامه روز هنر انقلاب اسلامی در حوزه هنری عصر امروز، بیست و هفتم فروردین با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محسن مومنیشریف، رئیس حوزه هنری و جمعی از هنرمندان برگزار شد.
غلامعلی حدادعادل در این برنامه گفت: من از نزدیک با آوینی همکاری و آشنایی نداشتم ولی دورادور او را میشناختم. برنامه روایت فتح او برای ما که همگی دغدغه جنگ، دغدغه اصلیمان بود نماد هنری و سینمایی جنگ بود و صدای نجیب آوینی موسیقی متن این فیلمها بود.
وی صدای آوینی را خوشاهنگ و فصیح دانست و بیان کرد: او در عرصه هنر علاوه بر تواناییهایی که داشت نوعی استقلال هم داشت و میدانست که بدون داشتن یک پایگاه فکری و نظری میتوان صحبت از هنر اسلامی کرد.
وی با اشاره به این كه زیبایی و هنر امری مادی نیست، اظهار كرد: هر چیزی در دنیا دو جنبه هنری و غیر هنری دارد و این نگاه باید در ما باشد كه هر كاری می كنیم هنری آن را هم انجام دهیم.
حدادعادل به هنر قبل از انقلاب که آن را هنری دور از رابطه با خانوادههای متدینین نامید اشاره کرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خانوادههای متدین با هنر آن زمان هیچكاری نداشتند و اگر خانواده متدینی میشنید كه نوجوانش به سینما رفته است در آن خانه عزا میشد، چه برسد به این كه بخواهد فیلمساز و هنرمند شود.
وی افزود: ما با چنین وضعیتی وارد انقلاب شدیم اما بالاخره طبع ذوقی در همه وجود داشت و در راهپیماییها نیز مردم آنچه در توان داشتند از هنر به میدان آوردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به نطفه اولیه تشکیل حوزه هنری در آخرین ماههای قبل از انقلاب اشاره کرد و اذعان داشت: در همان ماههای آخر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حس شد كه اگر انقلاب اسلامی به پیروزی برسد باید تجدید نظری در رابطه خودمان با هنر داشته باشیم و به همین دلیل در جلسهایی و کمیتهای كه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در آن حضور داشتند حوزه اندیشه و هنر اسلامی تاسیس شد كه بعدها به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تغییر نام داد.
وی فعالیتهای حوزه هنری را در این 34 سال موفقیتآمیز دانست و گفت: حوزه هنری طی سال های فعالیتش توفیقات فراوانی داشته است، هر چند كه در كنار رویشهای فراوان ریزشهای اندكی هم صورت گرفته است.
حدادعادل بر وظیفه همگانی مردم در تلاش برای ارتقا سطح هنر اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: همه ما وظیفه داریم به هنر انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی توجه ویژه داشته باشیم، آنچه در دنیای استكبار هنر شناخته میشود عمدتا" بر انگیختن احساسات برای غرایز مادی و هوسرانی است و هنر رایج در دنیای استكبار افق تعالی و آسمان علمی در آن پیدا نیست.
وی خواستار توجه خانوادههای دیندار به هنر و اجازه ورود فرزندانشان به جریانات هنری شد و گفت: باید هنر را از فرزندانمان شروع كنیم و هیچ مدرسه ایی از فعالیت هنری نباید خالی باشد و باید ذهن كودكان را لطیف كنیم و در نهادینه كردن هنر در روح كودكان باید بسیار كار شود. هنر انقلاب اسلامی شكوفا نخواهد شد مگر آنكه مردم مومن و متدین انقلابی جرات كنند فرزندان خود را وارد صحنه هنر كنند.
حدادعادل در پایان گفت: باید یك لشكر عظیم هنرمند تربیت كنیم و خدا هم با نازل كردن قرآن به زیباترین زبان و توصیه به اینكه با زیباترین صوت خوانده شود، توصیه كرده است كه حق و حقیقت در جامعه باید در فضای هنر گفته شود. بدون هنر و هنرمند نمیتوان یک کشور را اداره کرد و حکومت کردن به هنر احتیاج دارد.
نظر شما