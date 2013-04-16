بیمارستان شهید صدوقی یزد به مجتمع درمانی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میرمحمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری تور سلامت یزد در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: با بهره برداری از بخش های مختلف درمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد، این بیمارستان دولتی به مجتمع بهداشتی درمانی در استان تبدیل می شود.

وی ادامه داد: بخش جراحی قلب، پیوند کلیه، مرکز فوق تخصصی دیابت و بخش اطفال در این بیمارستان طراحی و در حال احداث است که با اتمام این پروژه ها این مرکز به مجتمع بهداشتی درمانی ارتقا پیدا می کند.

ميرمحمدي همچنین از تکمیل و بهره برداری پروژه بیمارستان شهید رهنمون یزد تا پایان شهریور ماه خبر داد و عنوان کرد: توسعه و احداث این مرکز درمانی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان بود و اعتبارات این پروژه نیز از محل اعتبارات سفر تامین شده است.

وی میزان اعتبار کلی اجرای طرح را 36 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون در اجرای این پروژه وقفه ای صورت نگرفته و پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که با واریز اعتبار تکمیلی این پروژه در سال جاری به زودی شاهد پایان کار و تکمیل این پروژه خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد بهره برداری از بخش قلب بیمارستان شهید صدوقی به عنوان دومین مرکز جراحی قلب در استان یاد کرد و افزود: نخستین مرکز جراحی قلب استان در بیمارستان افشار واقع شده است و با توجه به اینکه یزد قطب قلب در کشور است باید این بخش درمانی در استان را توسعه داد.

وی همچنین از احداث چند پروژه خیرساز بهداشتی درمانی در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال جاری نیز تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری خواهد رسید اما چون اعتبارات آن از سوی خیران تامین می شود تاریخ دقیق بهره برداری مشخص نیست.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح پزشک خانواده در استان در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: استان یزد جزو 9 استان نخست اجرای این پروژه خواهد بود و تمامی مقدمات اجرای کار در استان فراهم شده است و مجوز عقد قرارداد ان نیز صادر شده است تا در صورت ابلاغ اجرای طرح را آغاز کنیم.

وی همچنین با اشاره به تامین نیروی متخصص در برخی شهرستان های استان یزد گفت: در این زمینه برای تامین نیروی متخصص در شهرستان های ابرکوه، بافق و خاتم مشکل داریم اما اینکه شهرستان های یزد از نظر پزشک ماما دچار مشکل باشند، صحت ندارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد عنوان كرد: قرار بر این بود با اجرای طرح پزشک خانواده، هر پزشک عمومی یک ماما را استخدام کند که با برداشته شدن این الزام، ماما می توانند در شهرستان مربوطه و یا محل دلخواه خود ادامه کار بدهند.