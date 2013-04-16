اقلام دارویی مورد نیاز زلزله زدگان آماده ارسال است

به گزارش خبرنگار مهر، امکانات و لوازم امدادی و پزشکی مورد نیاز زلزله زدگان در سراوان مستقر شده است، میلاد جهانتاب، مسئول اداری و پشتیبانی شرکت سهاهلال مرکز زاهدان در گفتگو با مهر اظهارداشت: همزمان با اعلام وقوع زمین لرزه به مرکز مدیریت امداد شرکت «سها هلال» نسبت به آماده سازی یک محموله اقلام دارویی شامل تجهیزات بیمارستانی و درمانی اقدام شد.

وی افزود: این محموله مازاد بر داروهای ذخیره شده در انبار های استان است و به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی و یا کمبود در استان از تهران آماده ارسال است.

وی با بیان اینکه انبار دارویی شرکت پخش سها هلال در زاهدان نیز آمادگی لازم به منظور ارسال داروهای مورد نیاز به مناطق زلزله زده را دارد ادامه داد: در صورت نیاز و همچنین اعلام مدیریت بحران استان این تجهیزات به مناطق مذکور ارسال خواهد شد.

ناوگان حمل و نقل عمومی آماده انتقال کمک های امدادی به منطقه است

در این رابطه مدیر کل حمل و نقل پایانه های سیستان و بلوچستان نیز از آمادگی کامل ناوگان عمومی حمل و نقل به منظور ارسال کمک های امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد.

علیرضا مجرد در گفتگو با مهر گفت: با توجه به ارسال یک محموله کمک های مردمی از استان خراسان جنوبی ناوگان باری استان آماده انتقال این کمک ها به مناطق زلزله است.

وی همچنین آمادگی ناوگان باری و مسافری استان را به منظور جابجایی نیروهای امدادی و یا کمک های مردمی در صورت نیازاعلام کرد.