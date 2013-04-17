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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۳۹

صدرائیه در گفتگو با مهر:

وضعیت شبکه تامين و توزيع آب در مناطق زلزله زده عادي است

وضعیت شبکه تامين و توزيع آب در مناطق زلزله زده عادي است

زاهدان – خبرگزاری مهر: مديرعامل شرکت آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان گفت: وضعيت شبکه تامين و توزيع آب در مناطق زلزله زده عادي است.

ابوالفضل صدرائيه در گفتگو با مهر اظهارداشت: تمامی منابع تامين و مخازن آب شهرهاي حادثه ديده پس از نيم ساعت در مدار بهره برداري قرار گرفته است و هیچ گونه اختلالی در این شبکه در حال حاضر وجود ندارد.

وی با رد برخی از شایعات مبنی بر کدورت آب شرب افزود: آب اشامیدنی در شبکه مناطق حادثه ديده سالم، بهداشتي و قابل شرب است و خوشبختانه خسارتی به منابع آبی و شبکه توزیع این مناطق وارد نشده است.

وی گفت: شهرگشت دارای  هزار و 200 مشترک و شهر های سراوان و محمدی نیز دارای 22 هزار انشعاب آب هستند که در حال حاضر آب آشامیدنی تمامی مشترکان وصل است.

کد مطلب 2034342

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