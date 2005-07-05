لوموند: سازمان همكاري شانگهاي در مورد چگونگي اصلاحات سازمان ملل به اجماع رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، نشست سازمان همكاري شانگهاي كه امروز سه شنبه در آستانه پايتخت قزاقستان تشكيل جلسه خواهد داد تاعلاوه بربررسي موضوعات مربوط به امنيت منطقه اي وهمكاري اقتصادي درباره اصلاحات سازمان ملل نيز بحث و گفتگو خواهد پرداخت.
زانگ دگوانگ (Zhang Deguang) دبير اين سازمان در اين زمينه اظهار داشت: موضوع اصلاحات سازمان ملل توجه همه كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است. بنابراين كشورهاي عضو همكاري شانگهاي نيز پيش از اين درباره موضوع مذكور تبادل نظر كرده اند.
وي اعلام كرد در ماه گذشته وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اين موضوع گفتگو كردند و در اين زمينه روي چهار نكته به اجماع رسيدند.
كشورهاي شانگهاي اصلاحات سازمان ملل را به شرط افزايش كارآمدي، عدم تعيين جدول زماني براي ايجاد اصلاحات و انجام شدن گفتگوهاي وسيع ميان اعضاي سازمان ملل در اين زمينه موثر دانسته است.
زانگ دگوانگ اعلام كرد اين اجماع در نشست امروز سازمان همكاري شانگهاي به صورت بيانيه صادر خواهد شد.
سازمان همكاري شانگهاي در سال 2001 تاسيس شده است و اعضاي آن را كشورهاي چين و روسيه و قزاقستان و قرقيزستان و تاجيكستان و ازبكستان تشكيل مي دهند. ايران و پاكستان و هند نيز ناظراني را به نشست سازمان همكاري شانگهاي اعزام مي كنند.
|آمريكا نيز مدتي پيش پيشنهادات هفتگانه خود براي اصلاحات در سازمان ملل از جمله ايجاد شوراي حقوق بشر و تعريف دقيق تروريسم را ارائه كرد.
|
آن پترسون (Anne Patterson) سفير آمريكا در سازمان ملل با حضور در مجمع عمومي اين سازمان ضمن اعلام موافقت با انجام اصلاحات در شوراي امنيت سازمان ملل گفت: دولت آمريكا با افزايش اعضاي شوراي امنيت موافقت دارداما اين در حالي است كه اصلاحات شوراي امنيت در فهرست هفتگانه سفير آمريكا ديده نمي شود.
پترسون تاكيد كرد: اصلاجات سازمان ملل بايد يك اصلاحات كلي باشد.البته درهمين جا تاكيد مي كنم نبايدما واعضاي دبيرخانه سازمان ملل در راستاي اصلاحات اين سازمان فقط بر توسعه اعضاي شوراي امنيت تمركز داشته باشيم.
ديگر موضوعاتي كه آمريكا به عنوان اولويت معرفي كرد توسعه اقتصادي، مديريت سازمان ملل، ايجاد صندوق دموكراسي، به رسميت شناختن مسئوليت حفاظت و جلوگيري از توسعه تسليحات هسته اي بودند .
پترسون بارديگر حمايت آمريكا از تلاش ژاپن براي عضويت دائم در شوراي امنيت را اعلام كرد و گفت: ما به حمايت از ژاپن ادامه مي دهيم زيرا ژاپن در اين زمينه ويژگي هاي لازم را داراست.
سفير آمريكا در سازمان ملل همچنين پاره اي از ويژگي ها را كه اعضاي دائم شوراي امنيت بايد دارا باشند، اعلام كرد و گفت: جمعيت، ظرفيت نظامي، توزيع نيروهاي حافظ صلح، منع توسعه تسليحات هسته اي و مبارزه با تروريسم معيارهايي هستند كه كشورها بايد دارا باشند.
نظر شما