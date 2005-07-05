لوموند: سازمان همكاري شانگهاي در مورد چگونگي اصلاحات سازمان ملل به اجماع رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، نشست سازمان همكاري شانگهاي كه امروز سه شنبه در آستانه پايتخت قزاقستان تشكيل جلسه خواهد داد تاعلاوه بربررسي موضوعات مربوط به امنيت منطقه اي وهمكاري اقتصادي درباره اصلاحات سازمان ملل نيز بحث و گفتگو خواهد پرداخت.

زانگ دگوانگ (Zhang Deguang) دبير اين سازمان در اين زمينه اظهار داشت: موضوع اصلاحات سازمان ملل توجه همه كشورهاي جهان را به خود جلب كرده است. بنابراين كشورهاي عضو همكاري شانگهاي نيز پيش از اين درباره موضوع مذكور تبادل نظر كرده اند.

وي اعلام كرد در ماه گذشته وزراي امور خارجه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي درباره اين موضوع گفتگو كردند و در اين زمينه روي چهار نكته به اجماع رسيدند.

كشورهاي شانگهاي اصلاحات سازمان ملل را به شرط افزايش كارآمدي، عدم تعيين جدول زماني براي ايجاد اصلاحات و انجام شدن گفتگوهاي وسيع ميان اعضاي سازمان ملل در اين زمينه موثر دانسته است.

زانگ دگوانگ اعلام كرد اين اجماع در نشست امروز سازمان همكاري شانگهاي به صورت بيانيه صادر خواهد شد.

سازمان همكاري شانگهاي در سال 2001 تاسيس شده است و اعضاي آن را كشورهاي چين و روسيه و قزاقستان و قرقيزستان و تاجيكستان و ازبكستان تشكيل مي دهند. ايران و پاكستان و هند نيز ناظراني را به نشست سازمان همكاري شانگهاي اعزام مي كنند.