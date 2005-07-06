مركز تحقيقات علوم انساني دانشگاه يزد راه اندازي مي شود

دكتر بهجت -معاون پژوهشي دانشگاه يزد- در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با بيان اين مطلب افزود: اين مركز در راستاي توسعه پژوهش هاي علوم انساني و اجراي پروژه هاي بنيادي و كاربردي در حوزه علوم انساني ايجاد مي شود.

و يادآور شد : پيش از اين پژوهشكده مناطق خشك دانشگاه يزد نيز راه اندازي شده است. اين پژوهشكده طرح هاي متعددي با همكاري سازمان يونسكو اجرا مي كند. يكي از اين طرح ها، همزيستي با كوير نام دارد. همچنين اين پژوهشكده با وزارت كشاورزي، طرح هايي در خصوص بيابان زدايي در دست اجرا دارد.