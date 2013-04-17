سوسن طاقدیس، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشغول نگارش کتاب‌های مجموعه‌ای درباره 14 معصوم هستم که قرار است طی یک پروژه همکاری با حوزه هنری به چاپ برسد. مجموعه هنوز اسم خاصی ندارد و قرار است تمام کتاب‌هایش را بنویسم.

وی افزود: در حال حاضر کتاب مربوط به حضرت محمد(ص) را با نام «پیامبر بی‌پایان» تحویل داده‌ام و کتاب مربوط به حضرت فاطمه(س) هم در دست نگارش است. برای این کتاب نام «بانوی باران» را انتخاب کرده‌ام، ولی مطمئن نیستم قبلا از آن استفاده نشده باشد. بنابراین اگر از این نام استفاده شده باشد، عنوان دیگری برای کتاب در نظر خواهم گرفت. کتاب مربوط به پیامبر(ص) در حجمی زیر 100 صفحه جمع شد و در واقع به نوعی زندگینامه و 10 داستان از زندگی ایشان است.

این نویسنده در ادامه درباره رویه نگارش کتاب‌های این مجموعه گفت:‌ سعی دارم چیزی، سوای آن‌چه تا به حال بوده است، بنویسم. سال‌هاست که روی ادبیات دینی کار می‌کنم. یک تحقیق مستقل را در این زمینه از سال پیش شروع کردم که از طریق آن به دنبال بهترین راه برای ادبیات دینی به شرط تاثیرگذاری هستم. از 30 سال پیش که نوشتن را شروع کردم، می‌دیدم که متاسفانه گاهی آن‌قدر کیفیت‌ها و شیوه‌های نگارش داستان‌های دینی،‌ بد و ضعیف بود که اثر عکس می‌گذاشت و باعث می‌شد بچه‌ها هرجا کتاب دینی ببینند، پس بزنند و بگویند فایده ندارد!

طاقدیس گفت: ما پایه و اساس آفرینش را به خوبی برای بچه‌ها توضیح نداده‌ایم و آن‌ها به یک نقطه رسانده‌ایم که گویی از میانه راه شروع کرده‌اند و پس‌زمینه‌ای ندارند. گویی از اصل قضیه باخبر نیستند و در میانه راه رها شده‌اند. با این رویکرد و روحیه است که کتاب‌های مربوط به 14 معصوم را می‌نویسم. این کتاب‌ها برای گروه سنی «د» یعنی بچه‌های آخر دبستان نوشته می‌شوند و معتقدم در زمینه کتاب‌های دینی برای این گروه سنی هم درست و در حد لازم کار نکرده‌ایم.

وی درباره آثار دیگرش گفت: کتاب قصه «چه حیوان خطرناکی» هم کتابی است که در آستانه چاپ دارم. این کتاب را چندی پیش به انتشارات امیرکبیر تحویل دادم که داستان یک موش است که خیلی می‌ترسد و با قدرت‌های خودش آشنایی ندارد. این کتاب قرار است تا چندی دیگر توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ برسد.