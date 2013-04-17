تفرقه اصولگرایان سبب شکست این گروه نشود/ گروه های چپ و انحرافی روی شوراها متمرکز شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با علی اکبر ولایتی اظهار داشت: از شما درخواست داریم سرپرستی اصولگرایان را برعهده بگیرید تا تفرقه ای که در طیف اصولگرایان است سبب شکست این گروه نشود.

وی افزود: شیخوخیت اصولگرایان بر عهده شماست و ما از شما درخواست داریم که تدبیری اتخاذ کنید که موجب شکست اصولگرایان نشود چرا که اگر اصولگرایان شکست بخورند اصلاح کردن آن بسیار مشکل است.

طباطبایی نژاد گفت: مواظب باشید گروه های چپ گرا و یا انحرافی روی کار نیایند چرا که گروه های انحرافی بسیار خطرناک و از آرمان های اسلام و انقلاب فاصله دارند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تصریح کرد: خطر گروه های انحرافی بسیار بدتر از گروه های چپ است.

وی ادامه داد: قبل از ثبت نام اصولگرایان باید به وحدت برسند .

وی بیان داشت: سفارش و توقع من این است که مدیریت همه کاندیداها در زیر یک سقف جمع شود و یا به یک نظر واحد برسند.

طباطبایی نژاد تاکید کرد: اگر در مورد یک نفر به اتفاق نظر نمی رسند دو نفر کاندیدا شوند چرا که با این کار خودمان را شکست می دهیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان اضافه کرد: در انتخاب شوراها نیز باید مدیریت بسیار قوی صورت گیرد زیرا خطر بزرگی احساس می شود .

وی افزود: افرادی که سلیقه هایشان را نمی پسندیم بر روی شوراها تمرکز کرده اند تا شوراهای شهر را در زمان انتخابات به دست بگیرند. امیدواریم شرایطی ایجاد شود که انتخابات به نفع اسلام و مسلمین پایان پذیرد.