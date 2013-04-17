آلبوم «ايران ياشا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن ميلاني به خبرنگاران گفت: آلبوم «ايران ياشا» در استوديو ايماژ تبريز و به مديريت هنري جواد كريم نژاد توليد شده است.

ميلاني گفت: «آنا»، «شهيد بي نشون»، «اتحاد اسلامي»، «يالان دنيا»، «غواصلار»، «حماسه وطن»، «ايران ياشا» و «در محضر جانان» قطعات اين آلبوم موسيقي را تشكيل داده اند.

وي در معرفی هنرمندان این اثر گفت: اكبر احمد پور (عارف)، عباس حزباوي، سيد احمد اسوار، محمد علي بهجت تبريز (شهريار)، صمد قاسم پور، رضا شيباني و سهيلا باتريان شعرهاي اين آلبوم را سروده اند.

خوانندگان اين آلبوم حسين ملكي زاده، جواد حسن زاده، رشيد برگي، آرش فرتاش (شير كش) و امير فتح اللهي مي باشند.

ميلاني محتواي آثار اين آلبوم را ارزشي و انقلابي دانست و گفت: مفاهيمي چون تكريم خانواده شهدا، اتحاد اسلامي، بيداري اسلامي، وطن پروري و ولايت پذيري از مفاهيم القايي اين آلبوم موسيقي است.

رئيس حوزه هنري آذربايجان شرقي ابراز اميدواري كرد به زودي ويديو كليپ هايي نيز براي هر يك از آثار اين آلبوم تهيه شود.

اين آلبوم با هدف برجسته سازي نهادها و ارزش هاي اسلامي ـ انقلابي و همچنين تبيين آثار انقلاب اسلامي و دفاع مقدس بر موسيقي در راستاي فراهم سازي زمينه توليد آثار ارزشي هنرمندان جوان در عرصه فرهنگ صوتي توليد و انتشار يافته است.

آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان آذربایجان‌شرقی در سال 1392

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی هنرمندان آذربایجان‌شرقی در سال 1392 خبر داد.

"اکبر آرمند" با اشاره به اينكه اين طرح در جهت حمايت صنفي و معيشتي از اصحاب فرهنگ و هنر انجام مي شود ، اظهار داشت: این صندوق با ایجاد ظرفیت‌های تازه در زمینه خدمات‌رسانی به اعضای خود اقدام به فراهم کردن زمینه بیمه تکمیلی کرده است.

وی افزود: طرح بيمه تكميلي هنرمندان شامل اصحاب فرهنگ و مطبوعات نيز مي شود و هنرمنداني كه پيش از اين از طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان از خدمات طرح بيمه هنرمندان بهره مند شده اند مي توانند تا پنجم اردیبهشت ماه جاري با مراجعه به اداره كل ارشاد استان نسبت به تكميل فرم بيمه تكميلي اقدام نمايند.

آرمند با بیان اینکه تاکنون بیش از سه هزار نفر از اعضا و خانواده‌های صندوق حمایت از هنرمندان استان زیر‌پوشش بیمه قرار گرفتند، تصریح کرد: بر همین اساس به همه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های تابعه، انجمن‌های فرهنگی و هنری، خانه مطبوعات و اعضای صندوق استان چگونگی ثبت‌‌نام ابلاغ شده است تا نام‌نویسی از متقاضیان بیمه تکمیلی به سرعت انجام شود.

تلاش بر تنظيم بازار با توزيع بيش از يكهزارو ششصد تن كالاي اساسي



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه گفت: یک هزار و 634 تن انواع کالاهای اساسی برای تنظیم بازار در شهرستان مراغه با نظارت این اداره در طول سال 91 تهیه و توزیع شد.

حسن مصیبی روز افزود : این میزان کالا شامل 28 تن گوشت منجمد ، 10 تن گوشت قرمز گرم و 800 تن برنج خارجي بوده که در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است .

وی با اشاره به حضور مستقیم بازرسان این اداره در واحد هاي صنفی توزریع کننده و ايفاي نقش نظارتی خود به منظور کنترل قیمت مصرف کننده ادامه داد : تهیه و توزیع 71 تن گوشت مرغ منجمد ، 265 تن برنج تایلندی و آرژانتينی، تامین میوه شب عید به مقدار 320 تن پرتقال و 160 تن سیب قرمز از دیگر اقلامی است که در 12 ماهه گذشته در جهت تنظیم بازار ، تهیه و توزیع شده است .

عملكرد حوزه اصناف در سال گذشته رشد چشمگيري داشت

سرپرست صنعت، معدن و تجارت مراغه گفت : تامین نیاز هیات های مذهبي، مساجد، تکایا در ماه های محرم و صفر، ثبت اطلاعات واحدهای صنفی در سامانه ایرانیان به تعداد هفت هزار 442 واحد ، تشکیل چهار جلسه ستاد تنظیم بازار و دوره های آموزش 10 ساعته اصناف برای 290 نفر از دیگر اقدام های انجام یافته این اداره در این مدت است.

حسن مصیبی تصریح کرد : صدور 25 فقره پروانه کسب ویژه ایثارگران، برگزاری 12 مود انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی، پلمپ 189 واحد صنفی فاقد پروانه و برگزاری 12 جلسه کمسیون نظارت شهرستان با 82 مصوبه و ثبت یک هزار و 10 فرصت شغلی اشتغالزایی و خود اشتغالی در سامانه رصد از جمله اقدام های این اداره در این مدت است.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت یک هزار و 798 قالیباف به بیمه تامین اجتماعی و یک هزار و 549 نفر از قالیبافان به سازمان فنی و حرفه ای جهت اخذ آزمون مهارت معرفی شده اند.

کالاهای صنعتی رتبه نخست صادرات غیر نفتی استان از نظر ارزش دلاری

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت : کالاهای صنعتی با صادرات بیش از 787 میلیون دلار رتبه نخست صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته را کسب کرد.

محمد جعفر عظمایی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به تنوع کالاها و خدمات فنی صادراتی استان و ظرفیت بالای تجاری و صنعتی آذربایجان شرقی به عنوان قطب صنعت و تجارت کشور باید توجه بیشتری به ترکیب اقلام صادراتی داشته باشیم و خوشبختانه آذربایجان شرقی با تنوع 11 گروه کالایی در صادرات غیرنفتی جزو استانهای شاخص کشور است.