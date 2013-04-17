به گزارش خبرنگار مهر ، رستم قاسمی امروز در مراسم آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت در تهران با بیان اینکه سازندگان و صنعتگران ایرانی موتور محرک صنعت نفت و گاز کشور هستند، از تدوین برنامه های جدید برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی خبر داد.

وزیر نفت با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت 70 طرح جدید پتروشیمی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح های جدید پتروشیمیایی ظرفیت تولید این محصول استراتژیک به حدود 130 میلیون تن در سال افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در صورت تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی، ایران به بزرگترین دارنده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی و پلیمری در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: متناسب با افزایش تولید پتروشیمی ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور هم افزایش می یابد.

وی، ظرفیت فعلی تولید گاز ایران را حدود 700 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا به ویژه فازهای پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز ایران به بیش از یک میلیارد و 470 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

قاسمی همچنین با اشاره به کاهش وابستگی ایران به سازندگان تجهیزات و کالاهای خارجی در پارس جنوبی، گفت: تا پیش از افزایش تحریمهای بین المللی میزان وابستگی ایران به کالاهای خارجی در پارس جنوبی حدود 90 درصد بود که هم اکنون به کمنر از 5 درصد کاهش یافته است.

وزیر نفت در پایان با اشاره به رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی در صنعت نفت، خاطرنشان کرد: سال گذشته 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی در صنعت نفت جذب شده است. قاسمی گفت: همه نیروهای انسانی و فعالان صنعت نفت و گاز تلاش می کنند در سال جاری حماسه اقتصادی در این حوزه ایجاد کنند و باید به روزی برسیم که از منابع نفت و گاز فقط در توسعه زیربناها و زیرساختهای اقتصادی استفاده شود و ارتباط آن با هزینه های جاری و روزمره را حذف کنیم.

همچنین امروز پس از پایان مراسم افتتاحیه محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دلیل آماده نبودن سالن ها و غرفه ها بدون بازدید از نمایشگاه، این محل را ترک کرد.

یکی از نکات جالب در مراسم افتتاحیه امروز عذرخواهی معاون اول رئیس جمهور از خانمهای چادری بود به طوری که وی در بخشی از سخنان خود با تاکید بر اینکه "برخی از خارجی ها که ایران را تحریم کرده اند، امروز ذلیل و چادر به سر شده اند" بلافاصله از تمامی خانمهای محجبه چادری حاضر در سالن عذرخواهی کرد و گفـت: منظور من از این چادر، آن چادر بود.