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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۳:۳۶

رونمایی از نی‌نامه و صفیرقلم در جشنواره "بسم‌الله"

رونمایی از نی‌نامه و صفیرقلم در جشنواره "بسم‌الله"

یک کتاب هنری در حوزه گرافیک و تصویرسازی و نیز کتابی در حوزه خوشنویسی در جشنواره "بسم‌الله" رونمایی خواهد شد.

محمدرضا کمره‌ای،‌ دبیر جشنواره "بسم‌الله" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کتاب‌هایی که امسال در این جشنواره رونمایی خواهد شد، توضیح داد: کتابی با عنوان "نی‌نامه" که کتاب سال جشنواره بسم‌الله در حوزه گرافیک و تصویرگری است رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در این کتاب آثار برتر و راه‌یافته به نمایشگاه و جشنواره "بسم‌الله" در سال قبل چاپ شده است.

کمره‌ای از چاپ تایپوگرافی ادعیه و نیز مناجات‌های کوچک مانند آیه شریفه "وان یکاد الذین ... " در کتاب نی‌نامه خبر داد و گفت: "نی‌نامه" در شمارگان 2000 نسخه و در قطع سلطانی و به صورت نفیس چاپ و به بازار ارائه خواهد شد.

وی در مورد کتاب "صفیرقلم" توضیح داد: کتاب "صفیرقلم" مشتمل بر آثار قرآنی خوشنویسی شده به‌ویژه بسم‌الله الرحمن الرحیم است. در این کتاب آثار بزرگان خوشنویسی که در قید حیاتند و نیز آثار قدمای خوشنویسی مرور و بررسی می‌‌شود.

دهمین جشنواره "بسم‌الله" با هدف جهانی‌سازی گرافیک دینی و بسط و گسترش و ایجاد خلاقیت و نوآوری در حوزه گرافیک، نقاشی و عکاسی با موضوع هنر دینی و همزمانی با نمایش آثار بزرگان هنر و ارج نهادن به هنر فاخر، اقدام به انتشار فراخوان کرده است.

این جشنواره در تیرماه امسال برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2034538

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