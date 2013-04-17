محمدرضا کمره‌ای،‌ دبیر جشنواره "بسم‌الله" در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کتاب‌هایی که امسال در این جشنواره رونمایی خواهد شد، توضیح داد: کتابی با عنوان "نی‌نامه" که کتاب سال جشنواره بسم‌الله در حوزه گرافیک و تصویرگری است رونمایی خواهد شد.

وی افزود: در این کتاب آثار برتر و راه‌یافته به نمایشگاه و جشنواره "بسم‌الله" در سال قبل چاپ شده است.

کمره‌ای از چاپ تایپوگرافی ادعیه و نیز مناجات‌های کوچک مانند آیه شریفه "وان یکاد الذین ... " در کتاب نی‌نامه خبر داد و گفت: "نی‌نامه" در شمارگان 2000 نسخه و در قطع سلطانی و به صورت نفیس چاپ و به بازار ارائه خواهد شد.

وی در مورد کتاب "صفیرقلم" توضیح داد: کتاب "صفیرقلم" مشتمل بر آثار قرآنی خوشنویسی شده به‌ویژه بسم‌الله الرحمن الرحیم است. در این کتاب آثار بزرگان خوشنویسی که در قید حیاتند و نیز آثار قدمای خوشنویسی مرور و بررسی می‌‌شود.

دهمین جشنواره "بسم‌الله" با هدف جهانی‌سازی گرافیک دینی و بسط و گسترش و ایجاد خلاقیت و نوآوری در حوزه گرافیک، نقاشی و عکاسی با موضوع هنر دینی و همزمانی با نمایش آثار بزرگان هنر و ارج نهادن به هنر فاخر، اقدام به انتشار فراخوان کرده است.

این جشنواره در تیرماه امسال برگزار خواهد شد.