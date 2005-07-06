احتمال از سرگيري روابط چين- واتيكان كمرنگ مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، چين از سال 1951 با واتيكان رابطه ندارد و كاتوليكها بايد در كليساهايي حضور يابند كه دولت آنها را مجاز شمرده است و اسقفهاي آن به پكن وفادار هستند به انجام فرايض ديني بپردازند؛ اما در اين ميان كليسايي نيز به صورت موازي مخفيانه فعاليت دارد كه به پاپ وفادار است.

كاردينال "كونگ فانديشن" گفت، اسقف "جيا زوگو" اسقف كاتوليك روم در محدوده سر اسقفي "زنگ دينگ" در استان "هبي" براي بار دوم توسط دوتن از مقامات دولتي چين در خانه خود دستگيرشد و به مكان ناشناسي انتقال يافت.

رويترز گزارش داد، گفته مي شود "جيا"، هفتاد ساله روز دوشنبه دستگير شده اما اتهام وي هنوز مشخص نيست.

واتيكان همواره چين را به دليل نقض حقوق بشر مورد اتهام و دولت اين كشور را به دليل سركوبي دين مورد انتقاد قرار داده است ؛ در حالي كه دولت چين اين اتهام را تكذيب مي كند.

اسقف "جيا" پيش از اين نيز، 20 سال از زندگي خود را در زندان دولت چين گذراند و از دي ماه سال 82 تا كنون شش بار دستگير شده است.

چندي پيش برخي از رسانه هاي كاتوليك چيني گزارش دادند كه انتصاب اسقف كمكي شانگهاي مورد حمايت واتيكان بود، اما مقامات ديني چين اين گزارشات را تكذيب كردند.

مرگ ژان پل دوم، در فروردين ماه كه يك عمر عليه كمونيسم جنگيد، احتمال ايجاد روابط ديپلماتيك بين چين و واتيكان را افزايش داد، اما از نظر واتيكان اين امر مستلزم اجازه انتصاب اسقفها از سوي چين به واتيكان بوده واز نظر دولت چين قطع رابطه واتيكان با تايوان از شروط از سر گيري روابط است. دولت چين، تايوان را به عنوان يك كشور مستقل به رسميت نمي شناسد.