انيميشن زندگي نامه شهيد سپهبد صياد شيرازي در مشهد رونمايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس صدا و سيماي مركز خراسان رضوي پيش از ظهر چهارشنبه در اين مراسم ضمن تبريك فرا رسيدن روز 29 فروردين ماه به همه پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران كشور اظهار كرد: پروژه تهيه انيميشن قصه هاي بهمن كه بر مبناي زندگي نامه شهيد سپهبد صياد شيرازي در دست تهيه است به همت متخصصان فعال در مركز صدا و سيماي خراسان رضوي در حال اجرا است.

حجت الاسلام علي نهاونديان بيان كرد: در حال حاضر 20 نفر از عوامل صدا و سيما بر روي اين پروژه 13 قسمتي در حال كار هستند.

رئيس صدا و سيماي مركز خراسان رضوي افزود: بر طبق برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است پروژه در دو فاز انجام شود كه در فاز اول 13 قسمت 11 دقيقه اي و از دوران قبل از انقلاب و نوجواني شهيد صياد شيرازي شروع شده و تا مدتي پس از آغاز جنگ تحميلي ادامه خواهد يافت.

حجت الاسلام نهاونديان با اشاره به پيشرفت اين پروژه بيان كرد: اين انيميشن در فاز اول تا قسمت ششم پيش رفته است.

وي افزود: فاز دوم اين پروژه نيز از ابتداي پذيرفتن مسئوليت هاي شهيد سپهبد صياد شيرازي در دوران جنگ تحميلي تا زمان شهادت اين شهيد بزرگوار ادامه خواهد يافت.

امير محمد كاظم تارخ، ارشد ارتش در منطقه شمالشرق كشور در اين مراسم ضمن تقدير از عوملي كه در صدا و سيماي مركز خراسان نسبت به تهيه انيميشن زندگي نامه شهيد صياد شيرازي تلاش مي كنند اظهار كرد: انجام اين پروژه مي تواند در گسترش فرهنگ شهادت و ايثار و معرفي شهداي والامقامي همچون شهيد سپهبد صياد شيرازي تاثير زيادي داشته باشد.

ارشد ارتش در منطقه شمالشرق كشور افزود: تهيه و توليد اين پروژه يكي از مصوبات شوراي فرهنگ عمومي استان است كه هزينه هاي آن نيز از همين طريق پرداخت خواهد شد.

تارخ هزينه كل اين پروژه 13 قسمتي را 3 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: چون تهيه اين انيميشن مصوبه شوراي فرهنگ عمومي استاناست قطعا هزينه هاي آن پرداخت خواهد شد.

وي بيان كرد: مطمئن هستيم با رايزني هاي كه با استاندار خراسان رضوي انجام خواهيم داد مشكلات پرداخت هزينه هاي طرح حل خواهد شد.