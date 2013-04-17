مسئولان فرهنگي مازندران در خلق حماسه سياسي نقش آفرین باشند

علیرضا جانبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از هشت سال دفاع مقدس و راهپیمایی بزرگ 9 دی سال 88، به عنوان دو حماسه بزرگ ملت نام برد و گفت: مردم ایران اسلامی در این دو حماسه، توطئه دشمن را شناسایی و آن را شکست دادند.

وی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اوج حماسه سیاسی در سال جاری عنوان و ورود به این عرصه را نیازمند روحیه جهادی قلمداد کرد.

جانبازی تصریح کرد: مسئولان و مردم، بخش‌های دولتی و خصوصی در مقابل تهاجم و تحریم‌های اقتصادی دشمن باید حماسه‌آفرینی کنند تا شعار سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تحقق یابد.

اين استاد دانشگاه از موفقیت جمهوری اسلامی در مذاکرات آلماتی 2 به عنوان نخستین حماسه سیاسی ملت ایران در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی یاد کرد و گفت : هیئت مذاکره کننده ایران در مقابل 6 کشور به اصطلاح قدرتمند دنیا، تنها ایستاد و برای نخستین بار توانست ادبیات جبهه مقابل را تغییر دهد.

جانبازی واژه حماسه را مترادف با روحیه جهادی و فرهنگ مجاهدت ذکر و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی واژه حماسه به معنای استقامت و ایستادگی عزت‌مندانه مقابل دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري مازندران، عاشورا را به عنوان حماسه منحصر به فرد تاریخ اسلام در صدر اسلام قلمداد و عنوان کرد: حماسه‌آفرینی عاشورا در اسلام به گونه‌ای است که رهبر فقید هند، ماهاتما گاندی اذعان می‌کند از این حماسه الگوبرداری کرده و در مسیر مبارزاتی خود از آن درس گرفته است.