24 بوستان محلی و فرامنطقه ای در شمال شرق تهران بازپیرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی با اعلام این خبر تصریح کرد: همزمان با آغاز سال جدید و به منظور رفاه حال شهروندان، عملیات بازسازی و بازپیرایی بیش از 160 بوستان منطقه در دستور کار قرار گرفت که در این طرح، 24 بوستان به صورت اساسی بهسازی و مناسب سازی شد.

وی با اشاره به احداث یکی از زیباترین باغ راههای شمال شرق تهران در محله لویزان گفت: به منظور ارتقاء زیبایی بصری شهر، بزرگترین باغ راه منطقه در فضایی به طول 200 متر در خیابان بیات لویزان احداث و به بهره برداری رسید.

ناصحی با اشاره به اجرای کمربند سبز در حریم منطقه 4 گفت: در طرح اجرای کمربند حریم منطقه، در ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی محدوده شهرک امام خمینی(ره)، دانشگاه امام حسین(ع) و مرکز آموزشی پرواز سپهر در فضایی به مساحت 450 هکتار احداث شد.

وی آماده سازی فضای 17 هکتاری بوستان ساحل برای رفاه حال شهروندان را از دیگر اقدامات مهم منطقه در سال 1392 نام برد و گفت: بازپیرایی و توسعه فضای سبز و کاشت درخت در این بوستان فرامنطقه ای یکی از مهمترین اقدامات منطقه در سال جاری است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 4 توسعه فضای سبز اراضی 1000 هکتاری تلو و ایجاد امکانات رفاهی در این جنگل بکر را از مهمترین اقدامات سال جاری برشمرد و گفت: در سال جاری برنامه های ویژه ای برای اراضی بکر تلو در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند اوقات شاد و مفرحی را در کنار خانواده ها سپری کنند.