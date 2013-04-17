ساختمان جدید راه و شهرسازی قزوین آماده بهره برداری می شود

حامد مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشخصات این ساختمان اظهارداشت: احداث ساختمان جدید اداره کل راه و شهرسازی استان از سال 87 آغاز شد و در حال حاضر در مرحله تکمیل نهایی است.



این مسئول گفت: ساختمان جدید دارای سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 70 نفر، سالن کنفرانس، پارکینگ، سه طبقه ساختمان است و برای ساخت آن دو میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن هزینه شده است.





وی افزود: در این ساختمان تلاش کردیم تا با تلفیقی از معماری سنتی و مدرن و مصالحی مرغوب و استفاده از نمای سنگی و آلومینیوم طرحی تاثیرگذار را ارائه کنیم.



معاون فنی و اجرایی اداره راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: استفاده از سرامیک با طرح سنگ در نمای ساختمان موجب سبکی بنا و امکان تعویض را فراهم کرده است و استحکام آن نیز در برابر زلزله و رانش های زمین بالاست و از ساختمان جدا نمی شود.



مانی فر بیان کرد: با بهره گیری از مصالح مناسب سنتی و مدرن هم بار و سنگینی ساختمان و هم هزینه ها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.



این کارشناس معماری یادآورشد: اسکلت ساختمان جدید بتنی است و با استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی از طریق موتورخانه مرکزی و چیلرهای جذبی در طراحی سخاتمان نیز سعی شده تا ارزشهای انسانی در فضاسازی ها کاملا رعایت شود تا کارمندان و ارباب رجوع نشاط روحی خوبی داشته باشند.



مانی فر گفت: استفاده از نور طبیعی در ساختمان و چشم اندازهای چوبی در شرایط مناسبی کار شده و با توجه به نزدیکی بنا به مسجد زیبای محمد رسول الله در طراحی داخلی به گونه ای عمل شده که در بخش حال ورودی نمای زیبای گنبد بخوبی قابل رویت است و آرامش خاصی در بیننده ایجاد می کند.





وی افزود: در جداسازی و فضاسازی های داخلی هم از مصالح چوبی و سبک به طرز زیبایی استفاده شده که هزینه های مرمت و نگهداری را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.



معماری سنتی الگو سازی می شود



معاون فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه به ضرورت استفاده از معماری سنتی در ساخت و سازهای شهری اشاره کرد و اظهارداشت: در شرایط کنونی نیاز به الگوسازی در شهرسازی کاملا احساس می شود اما در این میان توجه به همه سلائق با حفظ ارزشها ضروری است که گاهی زیبایی در کمال سادگی، توازن و استفاده بجا از مصالح نمود پیدا می کند.



وی یادآورشد: باید کاری کنیم تا الگویی زیبا خلق شود و مردم بتوانند از آن استفاده کنند و این گونه طرحها بتدریج فراگیر شود که به نظر می رسد ساختمان جدید راه و شهرسازی می تواند نظر مردم را به خود جلب کرده و الگوی مناسبی در نماهای ساختمان ارائه کند.





مانی فر اظهارامیدواری کرد ساختمان جدید راه و شهرسازی استان قزوین تا پایان اردیبهشت ماه آماده افتتاح شود.