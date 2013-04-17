به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دامپزشكي آذربايجان غربي با اشاره به اینکه در راستاي مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك بين انسان و دام و پيشگيري از بروز بيماري هاي واگير و غيرواگير دامي، مايه كوبي گاو، گاوميش، گوسفند، بز و تكسمي انجام شد، افزود: در راستای مبارزه با بیماری های واگيردار 10 ميليون و 478هزار و 616 نوبت سر و غير واگيردار 4 ميليون و 367 هزار و 301 نوبت سر دام مایه کوبی شدند.

شهرام دیلمقانی اعلام کرد: خونگيري گاوي برای تشخيص بيماري تب مالت از 16 هزار و 446 راس، تست سل گاوي برای تشخيص بيماري سل به تعداد 28 هزار و 646 راس، مايه كوبي سگ ها بر عليه بيماري هاري به تعداد 14 هزار و 533 قلاده، واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله به تعداد 189 هزار و 422 راس و واکسیناسیون بروسلوز گوسفند و بز به تعداد یک میلیون و 839 هزار و 984 راس در این راستا انجام شد.

ایجاد دفتر نمایندگی سازمان اکتشافات و زمین شناسی در ارومیه

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از اخذ مجوز برای ایجاد دفتر اکتشافات و زمین شناسی در استان خبر داد و افزود: اكتشافات بنيان و اساس همه فعاليتهاي معدني بوده و در صورت عدم تحقق مناسب عملیات اکتشافی ذخایر نهفته در حوزه معدن دست نخورده باقی مانده که برای انجام عمليات اكتشافي بصورت سيستماتيك دفتر اکتشافات و زمین شناسی ایجاد می شود.

عبادالله اکبری اظهار داشت: تا کنون 40 درصد از مساحت 37 هزار كيلومتري استان برای اكتشاف مواد معدني به ثبت رسيده، ولي در 5 درصد از مساحت واگذار شده برای انجام عمليات اكتشافي به صورت سطحي انجام شده که ایجاد دفتراکتشافات و زمین شناسی در جهت مطالعه اصولی محدوده های اکتشافی به ما کمک می کند.

وی با اشاره به وجود407 معدن دارای پروانه بهره برداری و 282 معدن دارای پروانه اکتشاف معدنی، بیش از 80 درصد مواد معدنی استخراجی به صورت خام از استان خارج می شود، گفت: از 300 تن ذخيره طلاي شناسائي شده در كشور بالغ بر 120 تن آن در آذربايجان غربي شناسائي شده استان با داشتن 100 نوع سنگ تزئینی یکی از مناطق کم نظیر کشور است.

تسریع در اجرای عملیات احداث یادمان شهید باکری ارومیه

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي در جلسه بررسي روند اجرايي طرح احداث مجموعه فرهنگي يادمان شهيد باكري و 12 هزار شهيد استان از افزايش گروههاي كاري پروژه احداث مجموعه فرهنگي يادمان شهيد باكري و 12 هزار شهيد استان خبر داد و گفت: راندمان كاري و بهره وري امكانات و منابع مورد استفاده در اين پروژه بايد بيش از پيش افزايش يابد.

سید جواد محمودی بر پشتكار و جديت مجري طرح در اتمام مراحل سفت كاري پروژه در سه ماهه اول امسال تاكيد کرد و ادامه داد:اینکه نوآوري و خلاقيت در تمامي مراحل اجرايي پروه معنوي ساخت يادمان شهيد باكري بايد مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد.

پروژه ساخت يادمان شهيد باكري با زيربناي 12 هزار مترمربع در زميني به مساحت 22 هكتار در راستاي گراميداشت جايگاه و ارزش والاي اين شهيد بزرگوار از نيمه دوم اسفند سال 90 شروع شده و داراي امكانات جانبي مانند تالار همايش بين المللي با ظرفيت 900 نفر، كارگاه هاي تخصصي، سالن VIP، نگارخانه، 3 پاركينگ مجزا، سالن آمفي تئاتر با ظرفيت 300 نفر، مركز تحقيقات و كتابخانه و تالار پذيرايي است.