ظرفیت سازمانهای مردم نهاد برای پیشگیری از اعتیاد در ایلام به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباس زاده مشکینی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در استانداری ایلام گفت: باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد در ادارات، مدارس و دانشگاه ها استفاده شود.

وی به تاثیر مخرب اعتیاد بر سلامت جامعه اشاره کرد وعنوان کرد: مسئولان باید با نگاه واقع بینانه و در نظر گرفتن ظرفیت های مدیریتی، آموزشی و فرهنگی استان به برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد به مواد مخدر بپردازند.

عباس زاده مشکینی افزود: الزامی شدن گذراندن دوره آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای کارکنان ادارات ودستگاه های اجرایی باید صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: برای پیشگیری و مقابله با اعتیاد باید مراکز فعالیت ترک اعتیاد با مشارکت فعال فرماندارن انجام گیرد.