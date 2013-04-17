30 درصد تعاوني هاي موجود در خراسان شمالي غيرفعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علي حسين پور پاكزاد عصر چهارشنبه در نشست خبري عنوان كرد: در خراسان شمالي تاكنون سه هزار و 91 تعاوني با اعتبار 203 ميليارد ريال و با شمار اعضاي 730 هزار نفر تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه اين تعداد اعضا شامل سهامداران طرح سهام عدالت نيز هستند، اظهار داشت: 30 درصد از كل تعاوني هاي تشكيل شده در استان در حال حاضر راكد و غيرفعال بوده اما مابقي در زمينه هاي مختلف مشغول فعاليت هستند.

حسين پور افزود: 834 تعاوني شامل 27 درصد از تعاوني هاي تشكيل شده در خراسان شمالي در زمينه خدمات، 821 تعاوني شامل 26 درصد كل تعاوني ها در زمينه كشاورزي، 629 تعاوني شامل 21 درصد تعاوني ها در زمينه صنعت، 332 تعاوني شامل 11 درصد كل تعداد تعاوني ها در زمينه مسكن و 16 درصد مابقي شركت هاي تعاوني استان نيز در حوزه هاي حمل و نقل، فرش و دست بافته هاي سنتي و ... ثبت شده اند.

وي در مورد تعيين تكليف شركت هاي تعاوني راكد و غيرفعال موجود در خراسان شمالي نيز عنوان كرد: بر اساس طرحي كه از سال گذشته آغاز شده، تمامي شركت هاي تعاوني استان پالايش مي شوند و تعاوني هاي غيرفعال عملا از اين فهرست خارج خواهند شد.

اين مسئول همچنين اضافه كرد: در طول سال 91 در مجموع 185 تعاوني جديد با مشاركت دو هزار و 477 نفر و با سرمايه اوليه 8.2 ميليارد ريال تشكيل شده كه در اين تعاوني ها براي سه هزار و 258 نفر فرصت شغلي ايجاد شده است.

به گفته وي از اين تعداد 22 تعاوني با مشاركت 245 نفر و با سرمايه گذاري دو ميليارد ريال توسط بانوان تشكيل شده است.

حسين پور پاكزاد همچنين در مورد مشكلات موجود در زمينه تعاوني هاي مسكن مهر در خراسان شمالي نيز اظهار داشت: در استان 54 تعاوني مسكن مهر فعال وجود دارد كه با توجه به شكايات برخي اعضاي اين تعاوني ها، عمليات حسابرسي از آنها از سال گذشته آغاز شده است.

وي افزود: در طول سال گذشته حسابرسي از 21 شركت تعاوني مسكن مهر استان انجام شد و در سال جاري نيز در حال حاضر با اعتبارات محدودي كه در اختيار اين اداره كل است، حسابرسي از تعدادي ديگر از اين تعاوني ها در حال انجام است.

حسین پور در ادامه با اشاره به برنامه هاي هفته كارگر در خراسان شمالي گفت: در سال جاري براي هفته كارگر برنامه هایی همچون دیدار کارگران استان با مقام معظم رهبری، دیدار با امام جمعه و استاندار، دیدار با خانواده معظم کارگران ایثارگر استان و دیدار با زنان کارگر سرپرست خانوار استان پيش بيني شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ختم صلوات و اهدای آن به روح شهدای کارگر، گلباران مزار شهدا و اهدا خون توسط کارکنان اداره کل را از دیگر برنامه های این هفته در استان ذكر كرد.