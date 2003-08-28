چهارديپلمات ايراني مدتها است كه كشته (شهيد) شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، سايت اينترنتي ايلاف كه توسط اعراب مقيم آمريكا اداره مي شود درگزارشي به قلم "جنثان براون" ادعا كرد: به احتمال زياد سه نظامي اسراييلي كه{بر اساس اين ادعا } نزد حزب الله نگهداري مي شوند نيز كشته شده اند.

به گفته اين نويسنده ، مذاكرات حزب الله و رژيم اسراييل ازطريق ميانجيگرآلماني براي خارج كردن پرونده خلبان اسراييلي ازدور مذاكرات طرفين يك اقدام غيرمنتظره نبود. اين منبع كشته شدن خلبان اسراييلي را تاييد كرد.

اين اقدام درحالي صورت مي گيرد كه اسراييل چندين بارتلاش كرده بود تا پيش از آزادي "مصطفي ديراني"رهبر گروه " مقاومت مومنه "منشعب از سازمان امل و" عبدالكريم عبيد" امام جمعه سابق شهر جبشيت و از رهبران با نفوذ حزب الله در جنوب لبنان ، اطلاعاتي را درمورد اين خلبان بدست آورد؛ اما موفق نشد .

براساس اعلام منابع خبري غرب براي حل قضيه زندانيان لبنان، پرونده خلبان اسراييلي "ران آراد "درمقابل پرونده چهارديپلمات ايراني كه در سال 1982 درزمان اشغال جنوب لبنان توسط نيروهاي اشغالگرصهيونيست ربوده شده بودند، از دور مذاكرات خارج شد .

درمورد جزييات اين پرونده منابع غربي اعلام كردند: توافقاتي براي قانع كردن طرفين به اين امر كه "آراد" خلبان اسراييلي و چهار ديپلمات ايراني مدتها است كه كشته شده اند صورت گرفت و ازنظر آنها درجريان قراردادن پرونده خلبان اسراييلي وچهارديپلمات ايراني مانع ازانجام مذاكرات طرفين كه درحال حاضربيش ازهرزمان ديگر به آن نيازدارند، شده است .

منابع مذكور ادعا كردند كه هيات آلماني به رياست "ارنست اورلاو" اطلاعاتي را درباره حزب الله بدست آورده كه نشان مي دهد سه نظامي اسراييلي كه نيروهاي حزب الله دراكتبر سال 2000 درمزارع شبعا درجنوب لبنان دستگيركرده اند، كشته شدند.

همين منابع فاش كردند: اين هيات آلماني نوارضبط شده اي را بدست آورده كه در آن "حنان تنينباوم" افسرامنيتي اسراييلي اعلام داشته كه هنوززنده و درسلامت كامل بسر مي برد .

اين افسراسراييلي در اين نوار گفته بود از زماني كه دستگيرشده هيچ آسيبي به وي نرسيده است .

با اين وجود منابع غربي رسما اعلام نكردند: آيا عمليات تبادل اسرا شامل اسيران غيرلبناني مي باشد و يا اينكه تنها دربرگيرنده اسراي لبناني است كه شمارآنها به 52 تن مي رسد.

گفتني است پيش از اين نيز منابع اسراييلي با اعلام كشته شدن سربازان اسيرخود در دست حزب الله سعي در تحريك حزب الله جهت اعلام خبر واطلاعات دقيق از اسيران، داشته اند .

گفتني است، حنان تنينباوم افسر امنيتي و از مشاورين نخست وزيراسبق اسراييل طي يك عمليات امنيتي و اطلاعاتي ازسوي حزب الله لبنان درخارج ازاين كشورشناسايي و پس ازورود به لبنان جهت انجام ماموريت خود براي نفوذ به حزب الله ، از سوي تشكيلات امنيتي حزب الله لبنان شناسايي ودستگير شد.

هواپيماي آراد نيز به هنگام بمباران اردوگاههاي فلسطيني ساقط شد و وي توسط نيروهاي فلسطيني به اسارت درآمد كه اسراييل مدعي است عبدالكريم عبيد و مصطفي ديراني عاملين ربودن وي هستند.

سه ديپلمات ايراني به نام هاي سيد محسن موسوي سرپرست سفارت ايران در بيروت ، حاج احمد متوسليان وابسته نظامي ، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان خبرنگار و عكاس خبرگزاري جمهوري اسلامي ، علي رغم آنكه از سوي پليس ديپلماتيك لبنان اسكورت مي شدند در روز 14 تير 1361 از سوي نيروهاي فالانژيست لبنان به سركردگي ايلي حبيقه " در پست بازرسي معروف به " حاجز برباره " در شمال بيروت ربوده شدند كه از آن تاريخ به بعد اخبار و اطلاعات ضد و نقيضي از سرنوشت آنان منتشر شده است.