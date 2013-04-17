75 درصد روستاهای لرستان دارای طرح هادی مصوب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 528 روستا در لرستان وجود دارد که 75 درصد این روستاها دارای طرح هادی مصوب هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون برای هزار و 46 روستا طرح هادی مصوب شده است افزود: میانگین تصویب طرح هادی در کشور 72 درصد که استان لرستان بالاتر از این نرم یعنی 75 درصد روستاهای آن دارای طرح هادی مصوب هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان تصریح کرد: تا کنون طرح هادی 430 روستای لرستان اجرایی شده است.

خاکی پور همچنین با اشاره به صدور سند مالکیت برای واحدهای روستایی عنوان کرد: تاکنون برای 65 هزار واحد روستایی لرستان سند مالکیت صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به بازسازی واحدهای آسیب دیده در زلزله دورود یادآور شد: در این راستا 6 هزار واحد روستایی تعمیر، مقاوم سازی و بازسازی شده است.