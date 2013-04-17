انجمن صنفی کارگران ساختمانی در قزوین 5900 عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن قربانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل این انجمن برگزار شد اظهارداشت: در حال حاضر 11 هزار و 700 نفر از کارگران و استادکاران ساختمانی در قزوین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.



رئيس انجمن صنفي کارگران و استاد کاران صنعت ساختماني استان قزوين افزود: از پنج هزار و 900 نفر عضو انجمن صنفی کارگران در این شهرستان تاکنون دو هزار نفر از خدمات بيمه کارگري بهره مند شده اند.



وی افزود: از آنجا که برخی از افراد که کارگر ساختماني نیستند و در مشاغل ديگر فعالیت می کنند و از اين فرصت ایجاد شده براي کارگران ساختماني سوء استفاده مي کنند ضرورت دارد برای حل این مشکل کارگران واقعي ساختماني توسط انجمن شناسايي و سپس به سازمان تامين اجتماعي معرفي شوند تا شاهد تضییع حقوق کارگران نباشیم.



قربانی اضافه کرد: با تعیین نرخ خدمات ساختمانی ضمن صیانت از حقوق این افراد پر تلاش و زحمتکش از بروز مشکلات، تنش و اختلاف احتمالی بین کارگران و کارفرمایان جلوگیری شود.



وی بیان کرد: کارگران ساختمانی نیز همانند سایر مشاغلی که شامل قانون سخت و زیان آور می شوند با 12 تا 15 سال کار می توانند بازنشسته شوند امیدواریم مسئولان نسبت به تسریع در این کار مهم اقدام کنند.

بیمه شدن دو هزار کارگر ساختمانی در قزوین

رئيس انجمن صنفي کارگران و استاد کاران صنعت ساختماني استان قزوين، از بیمه شدن دو هزار نفر از کارگران ساختمانی در شهرستان قزوین خبر داد و اظهارداشت: قبل از اجرای این قانون کارگران فقط در صورت بروز حادثه و آسیب ‌دیدگی منجر به فوت می‌توانستند از مزایای بیمه برخوردار شوند ولی کارکرد آنها مشمول دریافت هیچ نوع سابقه ‌ای نمی ‌شد.



وی به تشکیل شوراهای سازش در انجمن استادکاران و کارگران ساختمانی استان اشاره کرد و یادآورشد: تشکیل شوراهای سازش علاوه بر کاهش هزینه‌های گرفتن وکیل از مراجعات افراد به محاکم قضایی نیز به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.

قربانی اظهارداشت: تاکنون 172 پرونده شکایت استادکاران و کارگران از مبلغ پنج تا 100 میلیون ریال توسط این شورا منجر به سازش شده است.



رئيس انجمن صنفي کارگران و استاد کاران صنعت ساختماني استان قزوين تصریح کرد: این انجمن با انعقاد قرارداد با دو تن از وکلای دادگستری زمینه حمایت های حقوقی رایگان را از کارگران سانحه دیده فراهم کرده است.



قربانی بیان کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این قشر در برخورداری از تسهیلات انجمن، مقرر شده فعالیت تمام کارگرانی که از طریق این انجمن قراردادهای کاری خود را منعقد می‌کنند، در اداره کل ثبت اسناد به ثبت برسد.



این مسئول، ساماندهی و شناسایی کارگران، رتبه بندی استادکاران و قیمت گذاری دستمزدهای کارگران ساختمانی در 16 رسته ساختمانی و همچنین آموزش کارگران ساختمانی را از جمله برنامه های این انجمن در سال جاری عنوان کرد.



وی یادآورشد: کارگران آسیب پذیرترین افراد جامعه تلقی می شوند که در این میان افزایش اطلاعات عمومی و نکات ایمنی توسط کارگران نقش مهمی در کاهش حوادث ناشی از کار دارد که از رسانه ها انتظار داریم ضمن اطلاع رسانی مناسب زمینه جلوگیری از حوادث ناگوار و تضییع حق آنها را فراهم کنند.