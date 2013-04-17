به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، برنده این جایزه روز 25 آوریل در مراسم سالانه زنان فیلمساز اعلام می‌شود. جین روزنتال یکی از پایه‌گذاران فستیوال فیلم ترایبکا و سلی سینگر از مدیران مجله ووگ این جایزه را اهدا می‌کنند.

روزنتال گفت: کارهای نورا افرون در طی سال‌ها فیلمنامه‌نویسان، فیلمسازان و تماشاگران زیادی را تحت‌تاثیر قرار داده است. او از زمان شروع فستیوال دوست بزرگی برای آن بود و من هم این افتخار را داشتم که او را بشناسم. او همه کارهایش را به طرزی فوق‌العاده و با هوش و ذکاوت انجام می‌داد.

افرون روز 26 ژوئن 2012 بر اثر ذات‌الریه درگذشت. او سال 1990 برای نوشتن بهترین فیلمنامه غیراقتباسی برای فیلم "وقتی که هری سالی را دید" نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود. فیلم‌های به یادماندنی دیگر او شامل "بی خواب در سیاتل"، "شما نامه دارید" و "جولی و جولیا" می‌شوند.

جشنواره فیلم ترایبکا از امروز (17 آوریل) با نمایش مستند غریبه‌های آشنا آغاز می‌شود و تا 28 آوریل ادامه خواهد داشت.