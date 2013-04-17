استفاده از ظرفیت بازنشستگان بنیاد مسکن در اجرای پروژه های عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین خزایی ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این نهاد در کشور بیش از هفت هزار نفر پرسنل دارد اظهار داشت: 70 درصد پرسنل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استانهای مختلف دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون هزار نفر از پرسنل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استانهای مختلف کشور بازنشسته شده اند افزود: از این تعداد حدود 50 نفر مربوط به استان لرستان بوده است.

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه تعداد بازنشستگان این نهاد تا سه سال پیش 300 نفر بوده اند افزود: پیش بینی می شود که طی سالهای آینده این تعداد به طور متوسط هر سال بین 400 تا 500 نفر برسد.

خزایی با تاکید براینکه باید همواره از ظرفیت بازنشستگان در بنیادمسکن انقلاب اسلامی استفاده شود گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که ارتباط با این افراد قطع شود و در این راستا برنامه داریم که از ظرفیت بازنشستگان برای اجرای پروژه های عمرانی سطح کشور استفاده کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت مهیا کردن امکانات رفاهی برای بازنشستگان بنیاد مسکن در استانهای مختلف کشور افزود: با توجه به راه اندازی کانون بازنشستگان در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید سوابق این افراد جمع آوری و زمینه ایجاد امکانات لازم برای آنها فراهم شود.