260 پرونده تخلف در لاهیجان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پرسری ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: در چهارچوب اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز بازرسان این اداره از هزار و 346 واحد صنفی و غیر صنفی در این شهرستان بازرسی کردند.

وی اظهارداشت: در این زمینه 261 مورد تخلف شناسایی شد که بیشتر شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: ارزش پرونده های تخلف متشکله افزون بر دو میلیارد ریال بوده و متخلفان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: مهمترین پرونده های متشکله در این مدت شامل سه واحد مرغداری به دلیل گرانفروشی، هشت فقره پرونده کشف کالای قاچاق در قالب طرح شبنم و نیز یک واحد تولید ماشین آلات به دلیل تقلب بوده است.

پرسری اظهارداشت: بازاریان از گذشته مورد اعتماد مردم بوده‌ اند و با رعایت بیشتر انصاف برای همیشه در ذهن مردم به صورت افرادی مورد اعتماد باقی بمانند.

وی ادامه داد: هر چند امروز دشمنان با ایجاد مشکلات اقتصادی و تحریم ‌ها در نظر دارند مردم ایران را با زیر فشار قرار دادن به تسلیم وادارند اما بازاریان با رعایت اصول اسلامی و رواج کسب و کار منطبق بر احکام اسلامی دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان با اعلام اینکه درج قیمت‌ بر روی کالاها و رویت سهل و آسان قیمت‌ ها برای مصر‌ف‌کنندگان و خریداران یادآورشد: مردم در رجوع به بازار و مراکز خرید با توجه به درج قیمت بر روی کالا می‌توانند در انتخاب اجناس با کیفیت و قیمت مناسب و منطبق با درآمد خود خرید مناسب و مطلوبی داشته باشند.