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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۵:۳۴

پرسری خبرداد:

260 پرونده تخلف در لاهیجان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

260 پرونده تخلف در لاهیجان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

لاهیجان – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان از معرفی 261 پرونده تخلف برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز پرسری ظهر امروز در مصاحبه با خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: در چهارچوب اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز بازرسان این اداره از هزار و 346 واحد صنفی و غیر صنفی در این شهرستان بازرسی کردند.

وی اظهارداشت: در این زمینه 261 مورد تخلف شناسایی شد که بیشتر شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: ارزش پرونده های تخلف متشکله افزون بر دو میلیارد ریال بوده و متخلفان برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: مهمترین پرونده های متشکله در این مدت شامل سه واحد مرغداری به دلیل گرانفروشی، هشت فقره پرونده کشف کالای قاچاق در قالب طرح شبنم و نیز یک واحد تولید ماشین آلات به دلیل تقلب بوده است.

پرسری اظهارداشت: بازاریان از گذشته مورد اعتماد مردم بوده‌ اند و با رعایت بیشتر انصاف برای همیشه در ذهن مردم به صورت افرادی مورد اعتماد باقی بمانند.

وی ادامه داد: هر چند امروز دشمنان با ایجاد مشکلات اقتصادی و تحریم ‌ها در نظر دارند مردم ایران را با زیر فشار قرار دادن به تسلیم وادارند اما بازاریان با رعایت اصول اسلامی و رواج کسب و کار منطبق بر احکام اسلامی دشمنان را ناکام خواهند گذاشت.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان با اعلام اینکه درج قیمت‌ بر روی کالاها و رویت سهل و آسان قیمت‌ ها برای مصر‌ف‌کنندگان و خریداران یادآورشد: مردم در رجوع به بازار و مراکز خرید با توجه به درج قیمت بر روی کالا می‌توانند در انتخاب اجناس با کیفیت و قیمت مناسب و منطبق با درآمد خود خرید مناسب و مطلوبی داشته باشند.

کد مطلب 2034741

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