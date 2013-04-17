امکان فعال شدن آتش فشان تفتان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهرt محمد رضا موسوی که به منظور بررسی زمین لرزه اخیر به شهر های خاش و سراوان سفر کرده بود گفت: گسل سراوان در انتهاي جنوب شرقي خود با راستاي تقريبا شرقي – غربي وارد خاک پاکستان مي شود و يک راندگي با شيب 45 درجه دارد.

وی افزود: در امتداد این گسل چشمه هاي متعددي ديده مي شود که مي تواند در اثر عملکرد اين گسل ايجاد شده باشد و با توجه به اينکه يک گسل «کواترنر» است جزو گسل هاي لرزه زا نيز محسوب مي شود.

وی گفت: با توجه به دوری کانون زمین لرزه تا کوه تفتان لذا احتمال فعال شدن گسل آتشفشان تفتان بر اثر این زلزله امکان ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس تقسيم بندي هاي انجام شده ، بخش هاي شمالي استان در محدوده ايران مرکزي قرار گرفته و از خصوصيات لرزه اي برخوردار است و بخش هاي جنوبي استان در زون مکران قرار مي گيرد.

وي گفت: زلزله هاي مکران در تراکم کمتري نسبت به بقيه نقاط ايران به ويژه زاگرس برخوردار است و معمولا زلزله هاي با شدت بالا کمتر در آن اتفاق افتاده است.

موسوي افزود: گسل هاي مهم استان عبارت از گسل نهبندان که شامل گسل نه غربي، نه شرقي، نصرت آباد ، کهورک و امتداد آن گسل زابلي و نيز گسل زاهدان هستند.

وي تصريح کرد: گسل نصرت آباد جزو گسل هاي فعال منطقه محسوب مي شود.

موسوی با اشاره به اینکه گسل ساحلي مکران از جمله گسل هاي مهم در استان است ادامه داد: این گسل در راستاي ساحل مکران و در استان سيستان و بلوچستان با طول حدود 300 کيلومتر و با روند شرقي - غربي از کنار شهر چابهار مي گذرد.