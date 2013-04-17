ترويج مفاهيم قرآن پرونده هاي قضايي و طلاق را كاهش مي دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصالح منصوری ظهر چهارشنبه در نشست خبري نخستين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم كميته امداد امام خميني(ره) در مشهد اظهار كرد: قرآن همان ذکری است که قلبها را آرام می کند و موجب برطرف شدن تاریکی و نا هنجاري ها مي شود.
وي افزود: كميته امداد با برنامه ريزي مناسبي كه در خصوص نوجوانان داشته است ، زمينه مناسبي رابراي قرآني كردن آنان فراهم كرده است.
و ي با تاكيد بر نقش موثر قرآن در تربیت فرزندان بيان كرد: کمیته امداد در راستاي برگزاري اين مسابقات و برنامه هاي فرهنگي در جنب امور خدماتي و حمايتي،برنامه ريزي مناسبي را برای نوجوانان کرده است تا نوجوانان و جوانان تحت پوشش، دربهترين زمان به منبع نور الهي متصل شوند.
امام جمعه بندر ترکمن گفت: صرف وجود داشتن قرآن در خانه موجب رفع مشكل نمي شود بلكه بایدضمن تلاوت، به فرامين آن عمل کرد و در اين راستا براي كاهش تعداد پرونده های قضایی و طلاق باید قرآن را در جامعه ترویج دهیم.
حجت الاسلام منصوری به خانواده ها براي قرآني كردن محفلشان پيشنهاداتي را ارئه و اظهار كرد: خانواده ها از رادیو قرآن و برنامه های شبکه ی قرآن استفاده کنند و در این مراسم فرزندان خود را شركت دهند.
وی با بیان اینکه قرآن کتاب جامعی است از مجریان و آموزش دهنگان قرآني خواست تا با استخراج آیات مباحث درسی مانند تاریخ ، جغرافی و علوم طبیعی از قرآن ، دانش آموزان را به مطالعه و تدبر در آيات قرآن تشویق و ترغيب کنند.
گفتني است، نخستين دوره مسابقات قرآن كريم مجتمع هاي شبانه روزي كميته امداد امام خميني(ره) از 28 تا 30 فروردين ماه سال جاري در مشهد برگزار مي شود.
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