ایجاد آرامش و امنیت روانی در جامعه تحقق شعار سال را تضمین می کند

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط لازم برای تحقق شکل گیری حماسه سیاسی و اقتصادی در سال جاری اظهار داشت: ایجاد امنیت و آرامش روانی در جامعه تحقق این امر را تضمین خواهد کرد.

وی افزود: در سایه آرامش و امنیت روانی، وحدت و انسجام لازم بین مردم و همچنین مردم و مسئولان نظام رقم می خورد و بی شک این امر زمینه ساز شکل گیری حماسه عظیم سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: برقراری آرامش و امنیت در بین آحاد جامعه در اثر اعتماد به مسئولان و عملکرد آنها به وجود می آید و وقتی مردم مطمئن باشند که مسئولان با رصد کامل مشکلات و معضلات آنها با تمام توان در پی رفع مشکلات و معضلات آنها هستند با فراق خاطر به امور معیشتی خود مشغول می شوند.

بی اعتمادی ها ناامنی و اختشاش را دامن می زند

حجت الاسلام مسعودی تاکید کرد: بسیاری از ناامنی ها و اختشاش ها در اثر بی اعتمادی مردم به مسئولان به وجود می آید بنابراین مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که رضایت و اعتماد روزافزون مردم را به همراه داشته باشد.

وی گفت: اطلاع رسانی شفاف و کامل در خصوص عملکرد مسئولان، مردمی بودن و در سایه ولایت و چارچوب قوانین اسلامی گام برداشتن از عوامل موثر جذب اعتماد مردم نسبت به مسئولان خواهد بود.

حماسه سیاسی و اقتصادی در گرو برگزاری انتخاباتی مقتدرانه

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز آتی اظهار داشت: برگزاری مقتدرانه، سالم و آگاهانه این انتخابات، حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور رقم می زند چرا که حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در انتخابات اعلام همراهی و همدلی مردم با مسئولان و خلق حماسه ای دیگر در عرصه سیاست خواهد بود.

حجت الاسلام مسعودی افزود: از طرفی با روی کار آمدن مدیرانی لایق، مدبر و در خط ولایت بی شک بسترهای لازم برای رشد و پیشرفت روزافزون جامعه و خروج از معضلات و مشکلات و بن بست های اقتصادی را فراهم و در نتیجه حماسه اقتصادی به بهترین نحو شکل خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: با درایت و هوشیاری رهبری فرزانه انقلاب، ارتباط بین نامگذاری های چندسال اخیر بیانگر هماهنگی تلفیقی از باورها و سیاست هاست که خط مشی نیل به تکامل و استقلال روزافزون کشور را مشخص می کند بنابراین تلاش در جهت تحقق آنها وظیفه همه مسئولان و دلسوزان نظام است.

ضرورت حضور حماسی مسئولان در عرصه های مختلف

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز تصریح کرد: همه نیروهای انقلابی و ولایی باید حضور حماسی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی را نه یك حق بلكه تكلیف شرعی برای خود بدانند و منافع ملی را بر منافع شخصی خود برتری دهند.

وی همچنین بر ضرورت رعایت اخلاق و قانونمداری توسط کاندیداهای احتمالی تاکید کرد و گفت: در اسلام توصیه های بسیاری مبنی بر رعایت اخلاق شده و باید توجه داشت که در شرایط حساس کنونی کشور و رصد لحظه به لحظه اخبار داخلی توسط دشمنان خارجی به منظور سوء استفاده های شخصی، انجام هر اقدام دور از اخلاق و قانون توسط کاندیداها می تواند بر صحت و سلامت انتخابات خدشه وارد کند.

حجت الاسلام مسعودی گفت: همه کاندیداها باید خدمتگزاری صادقانه و خالصانه را هدف اصلی خود قرار داده و با شناخت کامل خود از توانمندیها پا به عرصه انتخابات بگذارند.

وی همچنین در خصوص تشکیل کمیته ای به نام بصیرت افزایی در مجموعه کمیته های فعال ستاد انتخابات استان البرز با مسئولیت تبلیغات اسلامی اظهار داشت: حساسیت انتخابات های پیش رو چرایی تشکیل این کمیته را به خوبی تبیین می کند، حضور گسترده و شور و نشاط انتخاباتی24 خرداد بی شک نمایشگر اقتدار، عزت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهدبود از این رو اهمیت حضور باید برای مردم تبیین شود تا مردم فهیم و آگاه ایران با حضور پرشور خود تمام امیدهای خام دشمنان نظام را به ناامیدی و یاس مبدل کنند.

وی افزود: در این کمیته تلاش می شود تا با به کارگیری ظرفیت هاو توانمندیهای فرهنگی استان شور و نشاط انتخاباتی را در جامعه گسترده و مردم را برای حضور در این صحنه عظیم سیاسی آماده و ترغیب کنیم.