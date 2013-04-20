به گزارش خبرنگار مهر، مهدي فتوكيان گفت: با افزايش ارتفاع و تراز آب موجود در مخزن سد لار، سيستم انتقال ثقلي آب جايگزين استفاده از پمپاژ شد. مدیر امور بهره برداری و نگهداری سد لار اظهار داشت: هر ساله با كاهش آب موجود در مخزن سد در فصول گرم سال و با توجه به اهميت تامين و انتقال آب شرب شهر تهران، استفاده از تلمبه خانه و سيستم پمپاژ در دستور كار امور بهره برداري و نگهداري سد لار قرار مي گيرد.

فتوكيان افزود: با تغييرات فصلي و افزايش بارندگي ها در حوضه آبريز و به تبع آن، افزايش ورودي و ارتفاع آب در مخزن سد، روش انتقال آب سد از حالت پمپاژ به صورت ثقلي بازگشته و بنابراين بسياري از هزينه هاي استفاده از پمپاژ در طول اين ماه ها كاهش مي يابد.

وي با اشاره به اينكه تلمبه خانه سد لار با توجه به فرار و تغيير در تراز آب موجود در مخزن سد، براي زمان هايي كه امكان انتقال ثقلي آب وجود نداشته باشد احداث شده است، خاطر نشان كرد: تغییر سیستم انتقال آب از حالت پمپاژ به ثقلی با استفاده از مانور دریچه های راک پلاگ، آبگیر، آب بر و دریچه های تأسیسات نيروگاه کلان در 26 فروردين ماه امسال به همت پرسنل بهره بردار سد لار با موفقیت انجام شد.

به گفته مدير امور نگهداري و بهره برداري سد لار، حجم آب موجود در مخزن سد در زمان حاضر بيش از 66 ميليون مترمكعب ثبت شده كه در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته هشت ميليون مترمكعب بيشتر است. همچنين حجم ورودي آب از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 91) تاكنون با 121 ميليون مترمكعب حدود 21 درصد كاهش يافته است.

سد خاكي لار در فاصله 75 كيلومتري شهر تهران، بر روي رودخانه هاي دليچاي، گزل دره و سفيدآب احداث شده و تلمبه خانه آن قادر است آب مخزن را تا 18.5 مترمكعب بر ثانيه پمپاژ و منتقل نمايد.