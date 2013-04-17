به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئول و پرسنل گشت ساختمانی شهرداری فرون آباد افزود: بهتر است آن دسته از شهروندانی كه تا به امروز به انحای مختلف موانع قانونی را زیر پا گذاشته و با سوءاستفاده از مماشات و رأفت مسئولان منافع عمومی شهر را قربانی سودجوییها و منافع شخصی خود می کردند بدانند كه دیگر زمان مسامحه گذشته و اگر اقدام جدی و سریع در مقابل این پدیده زشت صورت ندهیم، خسارات جبران ناپذیری بر پیكره شهر وارد خواهد آمد.

لزوم اتخاذ تصمیم برای برخورد با سونامی ساخت و سازهای غیرمجاز

وی تصریح کرد: متأسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز طی سالیان اخیر باعث بروز مشکلات عدیده بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و... شده است و اگر در مقابل این سونامی، تصمیم قاطعی اتخاذ نشود روز به روز بر این مشکلات افزوده خواهد شد.

این مدیر شهری ادامه داد: کنترل ساخت و ساز غیرمجاز زمینه ساز توسعه همه جانبه شهر است و اگر ساخت و ساز غیرمجاز در شهر کنترل نشود مشکلات مضاعفی را برای مدیریت شهری برای ساخت شهری آبادتر ایجاد می کند.

وی تأکید کرد: مسئولان نباید منتظر خبر تخریب ساخت و سازها باشند، بلکه پیشگیری لازم باید انجام شود و به همین منظور روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز شهری و نظارت بر مراحل ساخت و سازهای شهری امسال با شدت بیشتری در فرون آباد انجام می ‌گیرد.

هماهنگی بین ارگانهای مختلف برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز

بندعلیان بیان داشت: لازم است بین ارگانهای مختلف برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز هماهنگیهای لازم صورت بگیرد و امید است با ایجاد این هماهنگیها شاهد کنترل روز افزون ساخت و ساز غیرمجاز در شهر باشیم.

وی یادآور شد: از دید جدید مسئولان برای همراهی با مدیریت شهری در جهت کنترل تخلفات در سطح شهر قدردانی می کنیم و این دید جدید می تواند زمینه همکاری مسئولان را با شهرداری ایجاد کند.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: با توسعه ساخت و ساز مجاز، زیباییهای معماری در شهر توسعه می یابد و رعایت اصول استاندارد ساخت و ساز و رعایت قوانین از الزامات ساخت و ساز در شهر است كه ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر به عنوان چالشی بزرگ برای ایجاد مشكل در تسریع توسعه شهر خواهد بود.