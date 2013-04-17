برگزاری همایش «هفتمین رئیس جمهور» در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" با حضور کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روزهای 29 و 30 فروردین ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشود.
این همایش دو روزه به همت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای کشور و با حضور اعضای شورای عمومی این تشکل دانشجویی، شخصیتهای سیاسی و کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود.
در این همایش چهرههای شاخصی از جمله کامران باقری لنکرانی، صادق واعظ زاده، حسن سبحانی، علیرضا زاکانی، غلامعلی حدادعادل، منوچهر متکی و محسن رضایی حضور خواهند داشت.
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