برگزاری همایش «هفتمین رئیس جمهور» در دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" با حضور کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روزهای 29 و 30 فروردین ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

این همایش دو روزه به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های کشور و با حضور اعضای شورای عمومی این تشکل دانشجویی، شخصیتهای سیاسی و کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در این همایش چهره‌های شاخصی از جمله کامران باقری لنکرانی، صادق واعظ زاده، حسن سبحانی، علیرضا زاکانی، غلامعلی حدادعادل، منوچهر متکی و محسن رضایی حضور خواهند داشت.