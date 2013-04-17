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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۳۳

برگزاری همایش «هفتمین رئیس جمهور» در دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری همایش «هفتمین رئیس جمهور» در دانشگاه تربیت مدرس

همایش هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت با حضور کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، مقاومت و عدالت" با حضور کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روزهای 29 و 30 فروردین ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

این همایش دو روزه به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های کشور و با حضور اعضای شورای عمومی این تشکل دانشجویی، شخصیتهای سیاسی و کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

در این همایش چهره‌های شاخصی از جمله کامران باقری لنکرانی، صادق واعظ زاده، حسن سبحانی، علیرضا زاکانی، غلامعلی حدادعادل، منوچهر متکی و محسن رضایی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2034851

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