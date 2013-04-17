سرمایه گذاری در باشگاههای ورزشی ایران بدون درآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسم نژاد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سرمایه گذاری در باشگاه های ورزشی ایران هزینه زا و بدون درآمد است اما با ایجاد ساختارها و تدوین برنامه های مناسب ، به دنبال ایجاد درآمد در باشگاه نساجی هستیم.

وی ادامه داد : با ادامه روندی که در باشگاه آغاز شده، فصل آینده مدعی جدی کسب عنوان قهرمانی و صعود به لیگ برتر هستیم.

مالک باشگاه از بازیکنان غیربومی تیم در فصل گذشته انتقاد کرد و گفت : 9 بازیکن غیربومی تیم در میانه های فصل و به بهانه مشکلات مالی ، از ادامه حضور در کنار تیم خودداری کردند و عامل بروز مشکلات فراوان و حاشیه های متعدد در باشگاه شدند.

قاسم نژاد اظهار داشت : برای جلوگیری از این مشکل ، اولویت اصلی باشگاه در فصل آینده ، جذب بازیکنان بومی است.

وی همچنین از راه اندازی قریب الوقوع آکادمی باشگاه نساجی خبر داد و گفت : این آکادمی در رده های مختلف سنی فعالیت می کند و در صورت اجرای کامل برنامه های مشخص شده ، نساجی در چند سال آینده از جذب بازیکن خارج از چارچوب باشگاه بی نیاز خواهد شد.

مالک باشگاه نساجی مازندران از حضور تیم کشتی این باشگاه در فصل آینده لیگ برتر کشتی کشور خبر داد و گفت : با بهره مندی از نظرات متخصصان این رشته ، با تیمی قدرتمندانه در این رقابت ها شرکت خواهیم کرد.

قاسم نژاد اظهار داشت: مازندران مهد کشتی ایران و مملو از ورزشکاران نامدار و مدال آور است و باید از این ظرفیت ها برای کسب عناوین شایسته استفاده کرد.

وی بیان داشت: حضور تیم کشتی نساجی در لیگ برتر منحصر به یک سال نیست و تلاش خواهیم کرد با فراهم کردن زیرساخت های مناسب ، به یکی از قطب های کشتی کشور تبدیل شویم.

مالک باشگاه در ادامه از قراردادهای منعقد شده در زمان مالکان پیشین باشگاه انتقاد کرد و گفت : متاسفانه برای برخی از بدهی های موجود ، سند وجود ندارد و برخی از قراردادهای نیز غیرمتعارف و غیرمنطقی بسته شد.



