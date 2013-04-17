خلق حماسه سياسي و اقتصادي نيازمند اجراي طرح ها و اندیشه های جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی طرح های عمران شهری ارومیه با بیان اینکه اظهارداشت: حركت و تصميم گيري بر اساس اقتضائات اقتصادي گذشته منجر به توسعه و پيشرفت اقتصادي نمي شود بلكه زماني مي توان شاهد خلق يك حماسه اقتصادي بود كه مديران، مسئولان و مردم خود را با اين اقتضائات و شاخصه هاي جديد اقتصادي هماهنگ كنند.

وی ادامه داد: براي تحقق و عملياتي کردن شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي لازم و ضروري است كه همه دستگاههاي اجرايي در استان نقش و وظيفه خود را بشناسند و به نحو احسن به آن عمل کنند چرا كه حماسه همانند يك پازل بايد تكميل بشود و نيازمند مشاركت و تلاش جمعي است.

وي در ادامه سخنان خود با اشاره به الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني بعنوان يك مدل توسعه جهاني افزود: همه عناوين و شعارهاي سال كه توسط مقام معظم رهبري نامگذاري مي شوند در راستاي رسيدن به الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني هستند، الگويي كه برگرفته از مباني و آموزه هاي اسلام و ارزش هاي انقلاب است و مي تواند بعنوان يك الگوي جهاني مطرح شود.

جلال زاده زيربناي تحقق الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني را فكر كردن و انديشيدن عنوان کرد و افزود: مديران و مسئولان براي تحقق حماسه هاي سياسي و اقتصادي و شكل گيري الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني بايد فكر، انديشه و تامل كنند چرا كه معناي واقعي حماسه، گشودن راههاي جديد در حوزه هاي مختلف است.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر نيز شاهد احداث و كلنگ زني شش پروژه عمراني در تقاطع هاي غير همسطح ابوذر، 14 شهيد (پل قويون)، شهيد مدرس، ميدان مادر، امام علي (ع) و ميثم هستيم گفت: دو تقاطع غير همسطح ميدان امام علي (ع) و ميثم امروز كلنگ زني مي شوند و تا پايان شهريور ماه سال جاري نيز به بهره برداري خواهند رسيد.

وي افزود: چهار پروژه تقاطع غيرهمسطح ابوذر، 14 شهيد، شهيد مدرس و ميدان مادر نيز در خرداد ماه سال جاري تكميل و به بهره برداري خواهند رسيد.

جلال زاده، تكميل روند احداث كمربند سبز اروميه، احداث و تكميل يادمان شهيد باكري و تكميل روند احداث و توسعه ميدان امام (ره) اروميه را از ديگر طرح هاي عمراني شهر اروميه در سال جديد عنوان کرد.

در ادامه با حضور استاندار، معاون عمراني استاندار آذربایجان غربی، شهردار اروميه و اعضاي شوراي اسلامي شهر اروميه، عمليات كلنگ زني دو پروژه عمراني تقاطع هاي غير هم سطح امام علي (ع) و ميثم و پروژه سرمايه گذاري احداث بزرگترين مجمتع فرهنگي، تفريحي، گردشگري، تجاري، خدماتي و مسكوني با نام " اورياد"‌ در اروميه آغاز شد.

براي احداث فاز روگذر تقاطع غير هم سطح ميدان امام علي (ع) 93 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده و تا پايان شهريور ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

طول كل روگذر اين پروژه، 546 متر، طول پل عرشه اي آن، 146 متر و عرض پل ،25.6متر است.

همچينن براي احداث تقاطع غير همسطح ميدان ميثم، 88 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده و همزمان با پروژه عمراني ميدان امام علي (ع) به بهره برداري خواهد رسيد.

طول كل روگذر اين تقاطع، 558 متر، طول پل عرشه اي آن، 138 متر و عرض پل 25.6 متر مي باشد.

همچنين پروژه عمراني و سرمايه گذاري مجتمع فرهنگي، تفريحي، گردشگري، تجاري، خدماتي و مسكوني "اورياد" نيز در زميني به مساحت 20 هزار متر مربع و با اعتباري بالغ بر 4000 ميليارد ريال در اروميه در طول مدت شش سال به بهره برداري خواهد رسيد.

