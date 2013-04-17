ساخت خیمه گاه حضرت عباس (ع) امسال در شیراز به پایان می رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، جابر مهدی یار با بیان اینکه مراحل ساخت خیمه گاه حضرت اباالفضل العباس (ع) در شیراز آغاز شده، اظهار داشت: یکی از کارهای خوب و ماندگار مردم استان فارس تامین هزینه و ساخت خیمه گاه حضرت اباالفضل (ع) است که تا پایان سال 92 به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه طرح کار با دست توانای هنرمندان متعهد شیراز و فارس انجام خواهد شد، گفت: این کار با ابعاد 10.2 متر طول در يك متر عرض و با ارتفاع 40.2 متر به صورت دو نیمه ضریح و از جنس چوب ساج و با روکش قلم زنی شده صفحات نقره و مس به همراه آب کاری طلا و میناکاری بوده و در داخل آن از هنر منبت کاری، خاتم کاری و معرق کاری استفاده خواهد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس ادامه داد: زائران که از سراسر دنیا براي زیارت به عتبات عالیات مشرف می شوند می تواند از سال آینده با حضور در خیمه گاه حضرت عباس (ع) از این اقدام شایسته و اثر ماندگار هنری مردم استان فارس بهرمند شوند.