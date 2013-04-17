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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

هاشمی: نتیجه واقعی انتخابات دشمن را وادار به همکاری با ایران می‌کند

هاشمی: نتیجه واقعی انتخابات دشمن را وادار به همکاری با ایران می‌کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تلاش براي سامان معيشت مردم به خواست عمومي و ملي تبديل شده است، گفت: نتيجه واقعي انتخابات آينده كه حاصل مشاركت بالاي مردم باشد، بسياري از محاسبات قدرت‌هاي مستكبر و نقشه‌هاي شوم دشمنان را بر هم خواهد زد و آنان را وادار به همكاري و پذيرش خواست‌هاي بر حق جمهوري اسلامي متكي به مشاركت و اعتماد بالاي مردمي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعي از نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي ديدگاه‌هاي جمع حاضر و اقشار گوناگون جامعه در مورد وضعيت حساس و خطير كشور در برهه كنوني را به‌حق خواند و با اشاره به اينكه اكنون سامان يافتن معيشت مردم به يك خواست عمومي و ملي تبديل شده است، گفت: تأسف‌بار اين است كه افراد و جريان‌هايي كه شرايط امروز را براي كشور به وجود آورده‌اند، حاضر به پذيرش خطاي خود و جبران اشتباهات نيستند و انحصارطلبان حتي حاضر نيستند، براي برون‌رفت از مشكلاتي كه خود مسبب آن بوده‌اند، زمينه و شرايطي را به وجود آورند تا خواست عموم مردم محقق و افراد و گروه‌هاي داراي پايگاه مردمي و مقبوليت اجتماعي در عرصه مشاركت عمومي حاضر شوند و از اين طريق به تدريج ناكارآمدي‌ها و بي‌تدبيري‌ها از ميان برود.

عضو مجلس خبرگان رهبري در بيان ويژگي رئيس جمهور آينده كشور، به وضعيت داخلي و بين‌المللي كشور اشاره و تصريح كرد: اگر بتوانيم شرايطي را به وجود آوريم كه سلايق گوناگون سياسي و مقيد به قانون اساسي حضوري فعال و پرشور در انتخابات داشته باشند و اقشار مختلف اجتماع نمايندگان واقعي و مقبول خود را در صحنه حاضر ببينند، نتيجه مورد وفاق عموم جامعه و گروه‌ها خواهد بود و همين اتفاق در ابتداي امر بسياري از مشكلات و دغدغه‌هاي داخلي و بين‌المللي را رفع خواهد كرد.

هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: نتيجه واقعي انتخابات آينده كه حاصل مشاركت بالاي مردم باشد، بسياري از محاسبات قدرت‌هاي مستكبر و نقشه‌هاي شوم دشمنان را بر هم خواهد زد و آنان را وادار به همكاري و پذيرش خواست‌هاي بر حق جمهوري اسلامي متكي به مشاركت و اعتماد بالاي مردمي خواهد كرد.

در ابتداي اين ديدار آقايان نوروززاده، خباز، قنبري، كعبي، محمدي، مقيمي، اولياء، ترابي، اسلام‌پناه، ريحاني، سازگار، ذوالقدر، نصيرپور و طاهرخاني ديدگاه‌هاي خود پيرامون وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و نيز انتخابات آينده رياست جمهوري را در محورهاي زير بيان داشتند:

  • نبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه عملكرد نامناست و نادرست برخي به پاي اسلام، تشيّع و اهل بيت نوشته شود.
  • اگر فرصت‌هاي نظام به كارآمدي براي كشور نگردد، آينده مبهمي در انتظار خواهد بود.
  • تنها با حضور بزرگان سياسي در عرصه انتخابات است كه حماسه سياسي اتفاق خواهد افتاد.
  • لزوم رسيدن به اجماع از سوي جريان اصلاح‌طلب و دلسوزان انقلاب براي حضور در انتخابات.
  • كارهاي بزرگ و نيز مشكلات بزرگ نيازمند شخصيت‌هاي بزرگ براي حل‌و‌فصل و اجرا هستند.
  • لزوم پذيرش اشتباه از سوي همه جريانات مؤثر در وضع كنوني
  • براي نظام و انقلاب از سوي مردم، شخصيت‌ها و خانواده‌هاي شهدا هزينه‌هاي بسياري داده شد و اين نظام بايد حفظ شود.
  • لزوم ايجاد ابتكاري جهت برگزاري جلسه‌اي ميان مقام معظم رهبري و جريانات و سلايق سياسي براي تلطيف فضاي سياسي و كمك به گسترش مشاركت در انتخابات و ايجاد حماسه سياسي.
  • لزوم احياي قانون و قانون‌گرايي با حضور شخصيت‌هاي بزرگ و قانون‌مدار در صحنه.
  • تقويت احزاب و تشكّل‌هاي برنامه‌دار به جاي توسل مقطعي به كاريزهاي اشخاص در انتخابات.

 

کد مطلب 2034936

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