به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی در ديدار جمعي از نمايندگان دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي ديدگاههاي جمع حاضر و اقشار گوناگون جامعه در مورد وضعيت حساس و خطير كشور در برهه كنوني را بهحق خواند و با اشاره به اينكه اكنون سامان يافتن معيشت مردم به يك خواست عمومي و ملي تبديل شده است، گفت: تأسفبار اين است كه افراد و جريانهايي كه شرايط امروز را براي كشور به وجود آوردهاند، حاضر به پذيرش خطاي خود و جبران اشتباهات نيستند و انحصارطلبان حتي حاضر نيستند، براي برونرفت از مشكلاتي كه خود مسبب آن بودهاند، زمينه و شرايطي را به وجود آورند تا خواست عموم مردم محقق و افراد و گروههاي داراي پايگاه مردمي و مقبوليت اجتماعي در عرصه مشاركت عمومي حاضر شوند و از اين طريق به تدريج ناكارآمديها و بيتدبيريها از ميان برود.
عضو مجلس خبرگان رهبري در بيان ويژگي رئيس جمهور آينده كشور، به وضعيت داخلي و بينالمللي كشور اشاره و تصريح كرد: اگر بتوانيم شرايطي را به وجود آوريم كه سلايق گوناگون سياسي و مقيد به قانون اساسي حضوري فعال و پرشور در انتخابات داشته باشند و اقشار مختلف اجتماع نمايندگان واقعي و مقبول خود را در صحنه حاضر ببينند، نتيجه مورد وفاق عموم جامعه و گروهها خواهد بود و همين اتفاق در ابتداي امر بسياري از مشكلات و دغدغههاي داخلي و بينالمللي را رفع خواهد كرد.
هاشمي رفسنجاني تأكيد كرد: نتيجه واقعي انتخابات آينده كه حاصل مشاركت بالاي مردم باشد، بسياري از محاسبات قدرتهاي مستكبر و نقشههاي شوم دشمنان را بر هم خواهد زد و آنان را وادار به همكاري و پذيرش خواستهاي بر حق جمهوري اسلامي متكي به مشاركت و اعتماد بالاي مردمي خواهد كرد.
در ابتداي اين ديدار آقايان نوروززاده، خباز، قنبري، كعبي، محمدي، مقيمي، اولياء، ترابي، اسلامپناه، ريحاني، سازگار، ذوالقدر، نصيرپور و طاهرخاني ديدگاههاي خود پيرامون وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور و نيز انتخابات آينده رياست جمهوري را در محورهاي زير بيان داشتند:
- نبايد بهگونهاي عمل كنيم كه عملكرد نامناست و نادرست برخي به پاي اسلام، تشيّع و اهل بيت نوشته شود.
- اگر فرصتهاي نظام به كارآمدي براي كشور نگردد، آينده مبهمي در انتظار خواهد بود.
- تنها با حضور بزرگان سياسي در عرصه انتخابات است كه حماسه سياسي اتفاق خواهد افتاد.
- لزوم رسيدن به اجماع از سوي جريان اصلاحطلب و دلسوزان انقلاب براي حضور در انتخابات.
- كارهاي بزرگ و نيز مشكلات بزرگ نيازمند شخصيتهاي بزرگ براي حلوفصل و اجرا هستند.
- لزوم پذيرش اشتباه از سوي همه جريانات مؤثر در وضع كنوني
- براي نظام و انقلاب از سوي مردم، شخصيتها و خانوادههاي شهدا هزينههاي بسياري داده شد و اين نظام بايد حفظ شود.
- لزوم ايجاد ابتكاري جهت برگزاري جلسهاي ميان مقام معظم رهبري و جريانات و سلايق سياسي براي تلطيف فضاي سياسي و كمك به گسترش مشاركت در انتخابات و ايجاد حماسه سياسي.
- لزوم احياي قانون و قانونگرايي با حضور شخصيتهاي بزرگ و قانونمدار در صحنه.
- تقويت احزاب و تشكّلهاي برنامهدار به جاي توسل مقطعي به كاريزهاي اشخاص در انتخابات.
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