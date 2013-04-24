وقتي خودروي فرسوده رستوران مي شود/ ماشين هاي همدان سلامتي را مي دزدند

به گزارش خبرنگار مهر، امر سلامت و امنیت مواد غذایی مولفه ای مهم و مورد توجه در راستای سلامت جسمی آحاد جامعه است و بر این اساس نیز در هر نظامی دستگاه های مختلفی متولی نظارت بر سلامت و صحت مواد غذایی هستند.

اما با اين حال در حال حاضر در نقاط مختلف و خصوصا پرجمعیت و توریست پذیر همدان شاهد فعالیت کانیترها، ماشین ها و وسایل نقلیه ای هستیم که در همان محوطه اتومبیل خود نسبت به تهیه و عرضه مواد غذایی و فست فود به مردم اقدام می کنند.

از آنجا که مراجعه به این وسایل نقلیه خصوصا توسط کودکان و نوجوانان بسیار چشمگیر است در صدد پیگیری رسیدگی به این وضعیت برامده و با رئیس مرکز بهداشت همدان به گفتگو نشستیم.

هیچ یک از ماشین های عرضه مواد غذایی در همدان مجوز بهداشتی ندارند

رئیس مرکز بهداشت همدان در این راستا به خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از ماشین های حمل و توزیع غذا و فست فود در همدان مجوز بهداشتی ندارند و بر این اساس سلامت جامعه را به خطر می اندازند.

محمدمهدی مجذوبی با بیان اینکه در امر تهیه غذا باید نکات بهداشتی و سلامت رعایت شود، گفت: در ابتدا این اتومبیل های عرضه کننده مواد غذایی در همدان به سه مورد نیز نمی رسید.

11 خودرو در همدان به محل فروش اغذيه تبديل شده اند

وی افزود: از آنجا که نظارتی بر این واحدهای سیار نیست، در حال حاضر آمار آنها به 11 مورد در سطح شهر همدان رسیده است.

با توجه به عدم رعایت نکات بهداشتی در هیچ یک از ماشین های تهیه و عرضه غذا در همدان جویای شناسنامه دار بودن این وسایل نقلیه از مجمع امور صنفی همدان شدیم.

هیچ یک از وسایل نقلیه توزیع غذا در همدان مجوز اتحادیه ندارند

رئیس مجمع امور صنفی همدان در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: در اتحادیه حمل و نقل مجمع امور صنفی همدان، همه اعضا دارای شناسنامه و مجوز تردد هستند اما وسایل نقلیه ای که اقدام به تهیه و فروش مواد غذایی در خودروی شخصی شان می کنند، مجوزی ندارند.

حمیدرضا فرسایی وحید گفت: این وسایل نقلیه تعداد انگشت شماری هستند و نظارتی بر آنها نیست.

وی بیان داشت: تا کنون دستورالعملی برای مجوزدار کردن ماشین های تهیه و توزیع غذا و فست فود صادر نشده اما بهداشت باید به گونه ای بر این واحدها نظارت بهداشتی خود را اعمال و کنترل کند.

برای برخورد با ماشین های سیار حمل و توزیع غذا دستورالعملی نداریم

وی با تأکید بر اینکه اصناف دستورالعملی دال بر اعطای پروانه کسب برای این ماشین های تهیه و توزیع غذا ندارد، ابراز داشت: از نظر قانونی صدور پروانه کسب های سیار در برنامه وجود دارد اما این بحث صرفا در حوره حمل و نقل است و به ماشین های توزیع غذا مرتبط نیست.

وی افزود: اصناف همدان نمی تواند برخورد خودسرانه ای با این موضوع داشته باشد.

رئیس مجمع امور صنفی همدان ابراز داشت: ما آنقدر موضوعات پر اهمیتی داریم که وجود ماشین های حمل غذا در اولویت های چندمی قرار می گیرد.

وی گفت: مرکز بهداشت نیز می تواند بجای تمرکز بر غیربهداشتی بودن اتومبیلهای عرضه غذا در همدان بر مراکز عرضه غذا و گوشت و قصابی ها نظارت کند.

فرسایی وحید با بیان اینکه در حال حاضر بهداشت به طور کامل در اغذیه فروشی ها و رستورانها نیز رعایت نمی شود، افزود: مراجعه مردمی به این مکانها بیشتر از اتومبیل های عرضه مواد غذایی است و نیازمند نظارت بهداشتی بیشتری نیز هستند.

این توضیح و موضع در حالی است که توجه به امر سلامت حتی در خرد ترین واحدها نیز باید مورد توجه باشد

از آنجا که بحث نظارت بر واحدهای سیار عرضه مواد غذایی در همدان، حدود دو سال است که مطرح شده و در این مدت نیز آمار این واحدها افزایش داشته، اما باید متذکر شد که نباید به صرف کم بودن یا محدود بودن واحد غیربهداشتی، سلامت و امنیت غذایی یک شهر و جامعه را به مخاطره انداخت.

علاوه بر بحث خطیر سلامت مردم جامعه، سیمای شهری نیز با وجود اتومبیل های عرضه مواد غذایی در مکان های پر رفت و آمد و مرکزی شهر و بوی نامتبوع روغن سوخته و مواد غیربهداشتی غذایی، جلوه خود را از دست می دهد و این بحث نیازمند توجهی جدی از وی مسئولان شهری است.