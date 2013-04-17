35 درصد بیماران بخشهای ویژه زمینه فشارخون دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی در مراسم افتتاحیه طرح غربالگری قد و وزن و فشار خون ایرانیان بالای 30 سال که عصر چهارشنبه در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، اظهار داشت: حدود 35 میلیون نفر در این طرح مورد پایش قرار می‌گیرند و این طرح از 14 تا 24 اردیهبشت ماه امسال توسط پرستاران آموزش دیده اجرا می شود.

وی فشار خون بالا و چاقی را دو عامل مهم در مرگ ومیر در کشور عنوان کرد و افزود: نیمی از بیماران که مبتلا به فشار خون هستند از بیماری خود آگاهی ندارند و با اجرای طرح غربالگری فشار خون، افراد مشکوک برای بررسی بیشتر به سیستم بهداشت و درمان ارجاع داده می شوند.

رخشانی در ادامه گفت: در این طرح پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با هشت پرسش از مراجعه‌ کنندگان تکمیل شده و اطلاعات آن وارد شبکه ملی سلامت (شمس) خواهند شد و از این طریق اطلاعات اولیه مواد مورد نیاز برای تشکیل این پرونده تکمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی غربالگری قد و وزن و فشار خون ایرانیان بالای 30 سال کار بسیار عظیمی است که با همکاری سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و سایر سازمانها و نهادها در سطح کشور اجرا می شود.