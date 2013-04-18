250 میلیارد تومان اعتبار برای طرح توسعه کشاورزی استان سمنان اختصاص یافت

مهدی بندر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه مبلغ 250 میلیارد تومان تسهیلات برای طرح توسعه کشاورزی استان سمنان در سالجاری اختصاص یافته است، افزود: از این میزان 50 میلیارد تومان با نرخ سود هفت درصد و 200 میلیارد تومان با نرخ 13 درصد اعطا خواهد شد.

وی افزود: از 50 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود هفت درصد 40 میلیارد تومان بین شهرستان های استان توزیع شد و 10 میلیارد تومان باقیمانده در اختیار ستاد توسعه استان قرار گرفت و مقرر شد با اولویت جذب زودتر هر شهرستان پرداخت شود.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با بیان اینکه سهم شهرستان شاهرود از این 50 میلیارد تومان 29 درصد با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد و 600 میلیون تومان است.

بندرآبادی با بیان اینکه پیشنهادات پرداخت مورد نظر برای تسهیلات با کارمزد هفت درصد است، گفت: این تسهیلات به طرح های کمیته امداد و مشاغل خانگی و عشایری، طرح های سیستم نوین آبیاری، پرورش گاو شیری، توسعه باغات، طرح هایی که در مجتمع های دامداری و گلخانه ای احداث می شود و طرح آبزی پروری تعلق خواهد گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: از مبلغ 200 میلیارد تومانی که با نرخ سود 13 درصد اختصاص یافته 180 میلیارد تومان آن توزیع شده و 20 میلیارد باقی مانده در اختیار ستاد توسعه استان قرار گرفت که با اولویت جذب سریع تر هر شهرستان به آن شهرستان پرداخت شود که این امر با رویکرد رقابت بین شهرستانهای استان برای جذب طرح ها و پروژه های کشاورزی ثمر بخش خواهد بود.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه اولویت با طرح های تعاونی و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی خواهد بود، خاطرنشان کرد: تسهیلات طرح های پرورش گاو شیری حداکثر تا مبلغ سه میلیارد ریال قابل پرداخت است که سقف تسهیلات قابل پرداخت در این طرح ها حداکثر 10 میلیارد ریال خواهد بود.

بندرآبادی، پیشنهادات مورد نظر برای تسهیلات با کارمزد 13 درصد را تمام طرح هایی که از قبل در ستاد استان مصوب شده ولی به جهت اتمام اعتبار موفق به دریافت تسهیلات نشده اند معرفی کرد.

وی در خاتمه افزود: از 180 میلیارد تومان توزیع شده سهم شهرستان شاهرود 29 درصد با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد و 200 میلیون تومان است.