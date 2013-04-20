علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرحی که کنگره آمریکا برای حمایت از حمله احتمالی اسرائیل به ایران دارد، اظهار داشت: آمریکایی هرگاه در داخل کشور دچار مشکل می شوند با بهره گیری از جنگ روانی و ایجاد فضاسازی سعی در ایجاد انحراف در افکار عمومی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آنچه در بوستون اتفاق افتاد را محکوم می کند، بیان کرد: این اتفاق چالش جدید برای مردم آمریکا در کنار مشکلات اقتصادی و نیز هزینه هایی است که بخاطر اقدامات جنگ طلبانه بر آنان تحمیل شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این اقدامات و طرح چنین مسائلی برای انحراف افکار عمومی در میان مخاطبین داخل آمریکاست.

رژیم صهیونیستی در جنگ های گذشته عملکرد یک ارتش شکست خورده را داشته است

وی با اشاره به سخنان وزیر دفاع جدید اسرائیل مبنی بر ضرورت حمله اسرائیل به ایران حتی بدون همکاری آمریکا، بیان کرد: رژیم صهیونیستی برای از یاد بردن خاطرات شکست های جنگ هشت روزه، جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه و نیز جنگ سال 2000 این گون اظهارات را بیان می کند.

بروجردی با تاکید بر اینکه اسرائیل در چهار جنگ گذشته در برابر حزب الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس شکست خورده است، گفت: بیان این اظهارات از سوی اسرائیل در حالیکه این رژیم در برابر نیروهای سیاسی و چریکی در چهار جنگ پیشین شکست خورده است، چیزی جز رجز خوانی نیست و فاقد هرگونه ارزش است.

وی ادامه داد: ارتش رژیِم صهیونیستی که نتوانست در جنگ های هشت روزه، 33 روزه، 22 روزه و جنگ 2000 پیروز شود، عملا یک ارتش شکست خورده است.

نماینده بروجرد ادامه داد: اگر رژِیم صهیونیستی دچار اشتباه محاسباتی شود پاسخ ایران پاسخی در سطح از میان رفتن خود دریافت خواهد کرد.

وی افزود: اگر چه این اظهارات در قالب جنگ روانی و ایجاد فضاسازی علیه ایران مطرح می شود.