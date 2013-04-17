  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۲۰:۱۶

شکاری وعده داد:

مشکلات بیماران نخاعی در هرمزگان مرتفع می شود

مشکلات بیماران نخاعی در هرمزگان مرتفع می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از رفع مشکلات بیماران ضایع نخاعی در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری شامگاه چهارشنبه در ديدار اعضاي انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان گفت: با تعامل دانشگاه علوم پزشكي و انجمن ضايعات نخاعي مشكلات بيماران نخاعي همچون ( فيزيوتراپي ،درمان زخم هاي بستر،دندانپزشكي ...) مرتفع مي شود.

شكاري با اشاره به اينكه افرادي كه دچارضايعه نخاعي شده اند ، داراي توانمندي هستند ، افزود: مشاركت بيماران ضايعه نخاعي در جامعه موجب ارتقا روحيه آنها خواهد شد.

وی از همكاري مجموعه دانشگاه علوم پزشكي با انجمن ضايعه نخاعي خبر داد و افزود : متاسفانه بيش از 70 درصد بيماران ضايعه نخاعي مربوط به حوادث ترافيكي است كه در اين ارتباط 183 بيمار ضايعه نخاعي در استان هرمزگان هستند.

 

 

کد مطلب 2034957

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه