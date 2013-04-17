مشکلات بیماران نخاعی در هرمزگان مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشکاری شامگاه چهارشنبه در ديدار اعضاي انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان گفت: با تعامل دانشگاه علوم پزشكي و انجمن ضايعات نخاعي مشكلات بيماران نخاعي همچون ( فيزيوتراپي ،درمان زخم هاي بستر،دندانپزشكي ...) مرتفع مي شود.

شكاري با اشاره به اينكه افرادي كه دچارضايعه نخاعي شده اند ، داراي توانمندي هستند ، افزود: مشاركت بيماران ضايعه نخاعي در جامعه موجب ارتقا روحيه آنها خواهد شد.

وی از همكاري مجموعه دانشگاه علوم پزشكي با انجمن ضايعه نخاعي خبر داد و افزود : متاسفانه بيش از 70 درصد بيماران ضايعه نخاعي مربوط به حوادث ترافيكي است كه در اين ارتباط 183 بيمار ضايعه نخاعي در استان هرمزگان هستند.