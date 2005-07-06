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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۷:۵۱

از سوي انتشارات بلك ول :

كتاب "ساخت و انباشت دانش در روابط بين الملل" منتشر مي شود

انتشارات دانشگاه بلك ول مردادماه امسال كتاب "ساخت و انباشت دانش در روابط بين الملل" را منتشر مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، تدوين كنندگان اين كتاب دانيل گلر و جان واسكوييز هستند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب "ساخت و انباشت دانش در روابط بين الملل " و  نام نويسندگان آنها عبارتند از :  دانش، مباني و سياست ( كارنا شاو)، بستر روابط بين الملل ( آنا آقاتانگلونو) ، رويكردهاي بديل و شاهد تجربي ( راسل جي.لنگ)، مخالفت سياسي نسبت به جنگ ( جك لوي) و  جمع نظريه و عمل ( جسك كوگلر).

دانيل گلر از تدوين كنندگان كتاب، استاد علوم سياسي در دانشگاه ايالتي وينه است و جان واسكوييز ديگر تدوين كننده كتاب رييس گروه روابط بين الملل در دانشگاه كولگيت است.

هردو تدوين كننده واجد آثاري زياد در زمينه روابط بين الملل هستند.

 

کد مطلب 203498

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