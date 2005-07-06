كتاب "ساخت و انباشت دانش در روابط بين الملل" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، تدوين كنندگان اين كتاب دانيل گلر و جان واسكوييز هستند.

عناوين پاره اي از فصول كتاب "ساخت و انباشت دانش در روابط بين الملل " و نام نويسندگان آنها عبارتند از : دانش، مباني و سياست ( كارنا شاو)، بستر روابط بين الملل ( آنا آقاتانگلونو) ، رويكردهاي بديل و شاهد تجربي ( راسل جي.لنگ)، مخالفت سياسي نسبت به جنگ ( جك لوي) و جمع نظريه و عمل ( جسك كوگلر).

دانيل گلر از تدوين كنندگان كتاب، استاد علوم سياسي در دانشگاه ايالتي وينه است و جان واسكوييز ديگر تدوين كننده كتاب رييس گروه روابط بين الملل در دانشگاه كولگيت است.

هردو تدوين كننده واجد آثاري زياد در زمينه روابط بين الملل هستند.