ساماندهی وضعیت معتادان بر پایه نجات از دام اعتیاد صورت گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان موسسات خیریه مجری ایجاد اشتغال برای معتادان پر خطر، اظهار کرد: اساس و شیوه کار موسسات خیریه درگیر در این موضوع، باید بر پایه نجات معتادان از دام اعتیاد و تداوم توجه به ساماندهی معیشت و اصلاح و بازتوانی آنان باشد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری بحث مددکاری و روانکاوی معتادان جمع آوری شده از سوی اداره کل بهزیستی استان، تداوم درمان و مسایل مربوطه از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ضروری دانست.

رشید با بیان اینکه حضور و همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و پیگیری فرماندهی انتظامی استان، نقش موثری در پیشبرد اهداف طرح و بازتوانی معتادان دارد، تصریح کرد: شهرداری نیز اقدامات لازم در بحث جانمایی محل اسکان این افراد و برگزاری نمایشگاه هایی از تولیدات آنان را پیگیری کنند.

وی بر ضرورت همکاری صدا و سیما در زمینه اطلاع رسانی از روند اصلاح و بازپروری این گروه، تحلیل فعالیت های صورت گرفته و فضاسازی برای افزایش مشارکت مردم و خیران، به ویژه خانواده آن ها در جهت حمایت و بازتوانی معتادان جمع آوری شده، تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی خواستار برگزاری جلسات کارشناسی از سوی خیرین با نهادهای مختلف به ویژه فرمانداری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی استان شد.

رشید از تلاش این معاونت برای تزریق بخشی از اعتبارات برنامه جامع خانواده پایدار استان به طرح ساماندهی و بازتوانی معتادان پرخطر استان خبر داد.

در این دیدار که فرماندار و برخی مدیران اجرایی شهرستان مشهد حضور داشتند، هماهنگی های لازم در جهت تسهیل فعالیت موسسات خیریه در امر ساماندهی معتادان جمع آوری شده، صورت گیرد.