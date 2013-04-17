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۲۸ فروردین ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷

رشید:

ساماندهی وضعیت معتادان بر پایه نجات از دام اعتیاد صورت گیرد

ساماندهی وضعیت معتادان بر پایه نجات از دام اعتیاد صورت گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: ساماندهی معتادان باید بر پایه نجات از دام اعتیاد و وضعیت آنان صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان موسسات خیریه مجری ایجاد اشتغال برای معتادان پر خطر، اظهار کرد: اساس و شیوه کار موسسات خیریه درگیر در این موضوع، باید بر پایه نجات معتادان از دام اعتیاد و تداوم توجه به ساماندهی معیشت و اصلاح و بازتوانی آنان باشد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر پیگیری بحث مددکاری و روانکاوی معتادان جمع آوری شده از سوی اداره کل بهزیستی استان، تداوم درمان و مسایل مربوطه از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ضروری دانست.

رشید با بیان اینکه حضور و همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و پیگیری فرماندهی انتظامی استان، نقش موثری در پیشبرد اهداف طرح و بازتوانی معتادان دارد، تصریح کرد: شهرداری نیز اقدامات لازم در بحث جانمایی محل اسکان این افراد و برگزاری نمایشگاه هایی از تولیدات آنان را پیگیری کنند.

وی بر ضرورت همکاری صدا و سیما در زمینه اطلاع رسانی از روند اصلاح و بازپروری این گروه، تحلیل فعالیت های صورت گرفته و فضاسازی برای افزایش مشارکت مردم و خیران، به ویژه خانواده آن ها در جهت حمایت و بازتوانی معتادان جمع آوری شده، تاکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری خراسان رضوی خواستار برگزاری جلسات کارشناسی از سوی خیرین با نهادهای مختلف به ویژه فرمانداری و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی استان شد.

رشید از تلاش این معاونت برای تزریق بخشی از اعتبارات برنامه جامع خانواده پایدار استان به طرح ساماندهی و بازتوانی معتادان پرخطر استان خبر داد.

در این دیدار که فرماندار و برخی مدیران اجرایی شهرستان مشهد حضور داشتند، هماهنگی های لازم در جهت تسهیل فعالیت موسسات خیریه در امر ساماندهی معتادان جمع آوری شده، صورت گیرد.

 

کد مطلب 2034999

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