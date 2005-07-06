سينما چاپلين ميزبان ميهمانان جشنواره فيلمهاي ورزشي و تلويزيوني تهران

به گزارش خبرگزاري " مهر" چهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي وتلويزيوني، از12 تيرماه درتهران آغازبه كاركرده است كه تا 16 تيرماه نيز ادامه دارد.

درنخستين روزازنمايش فيلمهاي اين جشنواره 15 فيلم درپنج بخش سينماي مستند وتلويزيوني، برگزيده هاي جشنواره ميلان، مروري برآثاردوره هاي گذشته، فيلمهاي داستاني وتلويزيوني ومسابقه سينماي ايران درفرهنگسراي بهمن به نمايش درآمد.

سعيد گودرزي مسئول سينما چاپلين فرهنگسراي بهمن درحاشيه پخش فيلمهاي ورزشي درفرهنگسراي بهمن گفت: درنخستين روز برگزاري جشنواره، استقبال خوبي را ازسوي هنرجويان فرهنگسراي بهمن را شاهد بوده ايم، اما با اين حال انتظار مي رود در روزهاي آينده با طيف گسترده تري از اقشارمختلف جامعه براي مشاهده فيلمها اين جشنواره مواجه باشيم.

وي مهمترين مساله براي ترغيب اقشارمختلف جامعه براي حضوردرچنين جشنواره هاي نوپايي را تبليغات گسترده دانست وافزود: تبليغات انجام شده براي اين جشنواره با توجه به استقبالي كه ازآن مي شود، كافي نبوده است.

وي افزود: براي آشنا كردن مردم با اين جشنواره بايد تبليغات گسترده تري انجام شود.

آثارچهارمين جشنواره فيلمهاي ورزشي تهران درفرهنگسراي جوان، بانو، طبيعت، دانشجو، قانون وهمچنين دانشكده خبروآكادمي ملي المپيك نيزبصورت رايگان نمايش داده مي شود.