برق توليدي اولين نيروگاه خصوصي كشور 2 هفته ديگر وارد مدار مي شود

مسعود حجت درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" با اعلام اين مطلب،گفت:اين نيروگاه كه نخستين نيروگاه احداث شده به وسيله بخش خصوصي در ايران است داراي شش واحد گازي 159 مگاواتي است كه براساس برنامه‌ ريزي ‌هاي انجام شده واحدهاي بعدي اين نيروگاه با فاصله 45 روز از هم به شبكه سراسري برق متصل خواهد شد.

وي ازبهره برداري دومين نيروگاه خصوصي كشور تا پايان سال جاري خبرداد وافزود: اولين واحد نيروگاه گازي 800 مگاواتي رودشورتا اواخر اسفند ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

گفتني است برق توليدى اين نيروگاه توسط وزارت نيرو به قيمت واقعي خريدارى و با يارانه تحويل شبكه مى شود .

همچنين در بخش ساخت نيروگاه ها به روش BOO (ساخت - بهره بردارى - مالكيت)، مذاكرات در مورد نيروگاه هاى گازي توسعه توس، قشم وزنجان در حال انجام و نهايى شدن است كه بزودى عمليات اجرايى آنها توسط بخش خصوصى آغاز مى شود.

