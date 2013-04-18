ماجرای اسبهای دوپینگی/ محرومیت سه اسب ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه پدیده دوپینگ در دیگر رشته های ورزشی سابقه طولانی دارد اما در رشته هایی ورزشی سنتی مانند سوارکاری یک پدیده نوظهور به شمار می رود.

تاکنون شش هفته کورس اسبدوانی بهاره گلستان در مجموعه سوارکاری آق قلا برگزار شد که در این هفته ها شماری از اسبهای ورزشی به دلیل استفاده از داروهای نیروزا از گردونه رقابتها کنار گذاشته شده اد.

شناسایی سه اسب دوپینگی

رئیس مجموعه های سوارکاری گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در هفته های اخیر از چندین راس اسب تست دوپینگ گرفته شد که متاسفانه سه اسب ورزشی به دلیل استفاده از داروهای نیروزا و دوپیینگ شناسایی شده و از رقابتها محروم شدند.

حکیم ایگدری افزود: از این تعداد، دو راس اسب ورزشی دوخون و یک راس اسب تروبرد بوده است.

وی با بیان اینکه پنج دسته دارو نیروزا که جنبه دوپینگ دارد شناسایی شده است، اظهار داشت: داروهایی که برای این اسبهای بکار گرفته شده بود، از نوع سه وچهار بوده است و مشکل حادی را ایجاد نکرده بود.

محرومیت اسبها و جریمه مربیان

رئیس مجموعه های سوارکاری گلستان گفت: این اسبهای ورزشی به مدت دوهفته از عرصه رقابتهای سوارکاری محروم شده اند و برای مربیان آنها نیز جریمه نقدی درنظر گرفته شده است.

ایگدری یادآورشد: علاوه براینکه جایزه نقدی کسب شده به مربیان اسبهای دوپینگی داده نشد، بلکه معادل آن جایزه نقدی نیز جریمه شده اند.

وی یادآورشد: متاسفانه مربیان زمان استفاده از داروها را نمی دانستند به هم دلیل تست دوپینگ اسبها مثبت گزارش شده است.

وی درپاسخ به اینکه آیا تاکنون مواردی از دوپینگ چابکسواران اسبدوانی گزارش شده است یا خیر عنوان کرد: تاکنون در این زمینه موردی اعلام نشده است.

ایگدری همچنین ار لغو مسابقات اسبدوانی روز پنجشنبه مجموعه سوارکاری آق قلا خبر داد و دلیل لغو این مسابقات را حد نصاب نرسیدن شمار شرکت کنندگان کورس عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این مسابقات روز جمعه پیگیری می شود.

گلستان به مجموعه سوارکاری در آق قلا، گنبدکاووس و بندرترکمن دارد.

واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود.

دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ممنوع،محدود شده و یا استفاده از روشهای گوناگون غیرمجازی است و به قول خوان آنتونیو سامارانش رییس کمیته بین المللی المپیک، دوپینگ نوعی تقلب است که از جنبه های مختلف منجر به انحطاط و مرگ می شود.