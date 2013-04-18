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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

رئیس جدید اداره امور شعب بانک ملی لرستان معرفی شد

رئیس جدید اداره امور شعب بانک ملی لرستان معرفی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور عضو هیئت مدیره و مدیر امور استانهای بانک ملی ایران، رئیس اداره امور شعب استان لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین محمدی مدیر امور استان های بانک ملی عصر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال 92 به عنوان "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" اظهار داشت: مسئولان بانک ملی نیز در راستای تحقق این شعار، امسال را به عنوان سال حماسه اقتصادی و بهره‌وری برای بانک ملی ايران نام‌گذاری کرده اند.

وی تصریح کرد: توجه و نگاه ويژه مسئولان بانک ملی به بهره وری‌، افزایش سود، کاهش هزینه و وصول مطالبات معوق می تواند مطلوب‌ترین نتیجه را به همراه داشته باشد.

رئیس جدید اداره امور شعب استان لرستان نيز در اين جلسه به اولویت های کاری خود اشاره کرد و بيان داشت: انضباط اداری، قانونمندی و همچنین شناخت نیروی انسانی عواملی هستند که می توانند در یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون موجب ارتقاي بهره وری یک سازمان شوند.

غلامرضا ساکی با تاکید بر ضرورت تلاش و مشارکت جمعی در راستای تحقق اهداف و اولویت های این بانک، ابراز اميدواري كرد که بتوان برنامه‌هاي تدوين شده را به بهترين شكل اجرایی كرد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات حجت نظری رئیس قبلی اداره امور شعب استان لرستان، غلامرضا ساکی به عنوان رئیس جدید امور شعب استان معرفی شد.

ساكي پيش از اين به عنوان رئیس بانک ملی حوزه بروجرد فعاليت مي‌كرده است.

کد مطلب 2035090

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