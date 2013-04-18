كرايه تاكسي در كاشمر 40 درصد افزايش پيدا مي كند

علي سلطانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: هر ساله بر اساس تورم و افزايش هزينه‌ها تعيين نرخ جديد کرايه‌هاي تاکسي شوراي شهرامسال نيز جهت افزايش نرخ تاكسي اقدام كرده است.

وي با بيان اينكه شوراي شهر به گونه‌اي نرخ کرايه‌ها را افزايش مي‌دهد که منطقي باشد و رانندگان تاکسي با توجه به افزايش هزينه‌هاي مختلف متضرر نشوند ونيز شهروندان تحت فشار زياد قرار نگيرند، افزود: در دويست و نود و پنجمين جلسه علني شوراي شهر کاشمراين هفته با اشاره به افزايش هزينه‌هاي جانبي رانندگان تاکسي و تقاضاي آنان براي افزايش کرايه‌ها اعضاي شوراي شهر، بررسي‌هاي لازم را انجام دادند.

سلطانپور افزود: جلسه اعضاي شوراي شهر نرخ کرايه مسيرهاي مختلف را با بررسي پيشنهادات اتحاديه تاکسي‌رانان و همچنين شهرداري کاشمر 40 درصد افزايش دادند.

وي افزود: در جلسه اعضای شورای شهر نرخ کرایه مسیرهای مختلف را بررسی و پیشنهادات ارائه شده از اتحادیه تاکسی‌رانان و همچنین شهرداری کاشمر را كه بین 30 تا 40 درصد افزایش داده بودند تصويب، كه پس از تأیید مصوبه شورای شهر توسط فرمانداری كاشمر قابل اجرا است.