ارتش بازوی توانمند نظام اسلامی/ ضربه فرصت ضربه زدن به ایران را نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمت الله ملکیان صبح پنجشنبه در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح آذربایجان غربی در ارومیه، با بیان اینکه هم اکنون با تلاش های نیروهای نظامی امنیت کامل در تمامی مرزهای کشور حاکم است، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با پشت سرگذاشتن آزمایش های مختلف در برهه های حساس نظام اسلامی، مانند پولادی آب دیده با اقتدار و صلابت تمام، به همراه ملت ایران آماده دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور خارجی از استانهای حساس محسوب می شود، اظهار داشت: تحرک گروهک های ضد انقلاب در این منظقه به شدت کاهش یافته و هم اکنون امنیت کامل در مرزهای این استان حاکم است.

فرمانده قرارگاه منطقه شمالغرب نزاجا با بیان اینکه رویکرد امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی تبلیغات و جنگ روانی است، اعلام کرد: برنامه ریزی های اساسی در خصوص مقابله با این ترفندهای دشمنان نظام انجام شده است.

امیر ملکیان عنوان کرد: این آمادگی ارتش در کنار دیگر قوای مسلح کشور، مایه دلگرمی و خوشحالی دوستان بوده و ناکامی دشمنان را در پی دارد که این امر موجب افتخار ارتشیان است.

فرمانده قرارگاه منطقه شمالغرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ارتش دست هر متجاوزی را که جرات تجاوز به کیان نظام اسلامی را به خود بدهد، قطع کرده و دشمنان را سر جای خود می نشاند.

امیر ملکیان با اشاره به جانفشانی های دلیرمردان ارتشی در هشت سال دفاع مقدس، تقدیم 48 هزار شهید سرافراز را یکی از مهمترین نشانه های این فداکاری ها ذکر کرد و افزود: ارتش از بازوان توانمند نظام هستند و این را در دوره های مختلف به اثبات رسانده است.

وی با اشاره به شعار ضد انقلاب در سال 57 و 58 مبنی بر انحلال ارتش ایران، ادامه داد: افتخار می کنیم در کشور و برای مردمی خدمت می کنیم که با پیروی از بینشهای پیامبرگونه و بصیرت و آگاهی از مسائل مقام معظم رهبری ایران اسلامی را به عنوان الگویی برای همه کشورهای آزادیخواه تبدیل کرده اند.

هم اکنون حرکات نمایشی نیروهای مسلح در خیابان شهید عطایی ارومیه در حال انجام بوده و یگانها برای انجام عملیات رژه از مقابل جایگاه در حال انتظار هستند.