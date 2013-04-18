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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۲۱

مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان در تربت حیدریه آغاز شد

مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان در تربت حیدریه آغاز شد

تربت حيدريه - خبرگزاري مهر: سی و یکمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی با رقابت 400 دانش آموز پسر خراسان رضوی در تربت حیدریه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قران و مفاهیم اسلامی دانش آموزان استان صبح پنجشنبه در پنج رشته مفاهیم، قرائت، اذان، حفظ و نهج البلاغه بين دانش اموزان منطقه تربت جام، کاشمر، چناران، تبادکان و باخرز در محل بقعه بی بی حسنی تربت حیدریه برگزار مي شود.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در این مراسم گفت: امسال در مسابقات قرآنی سه هزار دانش آموز دختر و پسر خراسان رضوی در سه سطح شرکت كردند و این مسابقات که 700شرکت کننده دختر و پسر درآن حضور دارند بالاترین سطح را داراست.

محمد تقي فخریان اظهار کرد: در دو سال گذشته با توجه به وجود دانش آموزان مستعد و کیفیت بالای مسابقات قرآنی در استان تمامی رتبه های ممتاز رشته های مفاهیم، قرائت، احکام وانشا نماز متعلق به خراسان رضوی بوده است وامسال نیز مسابقات به لحاظ کیفی وکمی رشد چشمگیری خواهد داشت وامیدوارم بتوانیم رتبه های برتر کشوری را تکرار كنيم.

این مسابقات روز جمعه با معرفی افراد برتر در رشته های مختلف به کار خود پایان خواهد داد.

کد مطلب 2035104

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